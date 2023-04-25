Откровения из «тайных дневников Гитлера» станут достоянием общественности: Приступы метеоризма и щенки Евы Браун

Вместо того, чтобы отправиться в корзину, эти документы станут артефактом эпохи Фото: EAST NEWS

Поддельные дневники Адольфа Гитлера, вызвавшие сенсацию 40 лет назад, выставлены в качестве музейного экспоната в национальном архиве Германии. Как пишет «Гардиан», вместо того, чтобы отправиться в корзину, эти документы станут артефактом эпохи и «будут служить назиданием для будущих поколений».

Как ранее писал сайт KP.RU, мистификацию о дневниках Гитлера придумал и воплотил художник Конрад Куяу, который впоследствии продал фейковый многотомный документ коллекционеру военной атрибутики и промышленнику Фрицу Штифелю. Куяу исписал «гитлеровскими излияниями» 62 тетради. Эффект старой бумаги был искусственно создан при помощи чая.

Штифель в свою очередь знал репортера журнала «Штерн» Герда Хайдемана, который испытывал некоторую ностальгию по нацистскому прошлому, и в 1972 году даже купил яхту Германа Геринга за 160 тысяч марок.

В результате «Штерн» купил «бесценные рукописи» купил за 9,3 млн. немецких марок, что на наши цены равно примерно 4 миллионам долларов. В апреле 1983 года журнал начал печатать выдержки из «дневников». Естественно, что после такой сенсационной новости все бросились штурмовать газетные киоски, и тираж издания вырос с 400 тысяч до 2,2 миллиона экземпляров.

Среди «откровений» в дневниках были описания неприятного запаха изо рта и метеоризма у нацистского лидера, а также мимолетные замечания о щенках его подруги Евы Браун. Псевдо-Гитлер также писал о своем раздражение по отношению к англичанам и лично премьер-министру Уинстону Черчиллю, а вот Сталина хвалил за чистку офицерского корпуса. Из записей также следовало, что Гитлер якобы не знал о преследовании евреев.

Затем, однако, последовал провал. После проведенной криминалистами экспертизы бумаги и чернил выяснилось, что создавались рукописи уже после смерти вождя Третьего рейха. В мае «Штерн» был вынужден признать, что попался на подделку. Мировая сенсация обернулась пшиком, главный редактор подал в отставку, а репутация журнала оказалась изрядно подмочена.

Пострадал и сам Куяу. Он попал в тюрьму на четыре года и шесть месяцев, тогда как Хайдеману за мошенничество присудили на два месяца больше, потому что он, по-видимому, присвоил 4,4 миллиона марок из гонорара фальсификатору.

После освобождения Хайдеман жил на социальное пособие, тогда как Куяу открыл мастерскую. Здесь он продавал «работы Пикассо» как «оригинальные подделки Конрада Куяу», которые на самом деле его жена дешево покупала в Китае (то есть они были подделками дважды).

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