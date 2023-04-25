Европа и Япония опомнились? В «Большой семерке» произошел раскол из-за предложения США по России

Хорошая новость: в «Большой семерке», неформальном клубе западных стран, претендующих на управление всем миром, оказалось всего лишь два «недоумка» - США и Канада. Фото: REUTERS

Хорошая новость: в «Большой семерке», неформальном клубе западных стран, претендующих на управление всем миром, оказалось всего лишь два «недоумка» - США и Канада. А остальные - четыре державы ЕС и Япония - пока вполне себе соображают. Именно они, по общению Financial Times и японского агентства Киодо, назвали «невозможным» предложенный американцами полный запрет экспорта в Россию.

«Недоумками» членов G7 назвал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, напомнив, что тотальный запрет экспорта товаров в нашу страну «подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям». И категорически заключил: «Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему». Там и еще кое-что было, но кто захочет, сам найдет…

Нет, мозги у них пока еще, как выяснилось, остались. Идея Вашингтона была простой: склонить своих союзников на майском саммите в Японии к запрету на продажу России любых товаров. Так ведь проще - «взять, и отменить», а потом просто делать исключения из этого тотального запрета, скажем, на продовольствие и лекарства. Потому что в тех десятках тысяч запретов, что уже понавводили, они, похоже, и сами запутались. Да и не работают санкции, как им хотелось бы. Но такая простота, конечно, облегчала бы жизнь американцам, а вот в Европе и Японии все же спохватились, отреагировав в стиле опекаемых ими украинцев: «А нас-то за що?»

Действительно, «ответка» со стороны России, которой такой запрет ничего хорошего, конечно, не сулил, была бы и для них весьма чувствительной. А последствия от взаимных запретов нанесли бы суровый удар по мировой экономике. Эксперты давно напоминают, что «вырезать» Россию из глобального экономического организма не получится - слишком она важный для него орган, без которого «пациент» вряд ли выживет.

То, что с ценами на энергоносители в Европе уже сделал ее гордый отказ от «тоталитарных» российских нефти и газа в пользу «свободных молекул» сжиженного и дорогущего газа из США, хорошо известно: потребитель платит в десятки раз больше, чем год назад. Кстати, Япония, почти во всем поддержавшая санкции против РФ, всего месяц назад подтвердила, что сохранит участие своих компаний в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Премьер-министр страны Фумио Кисида объяснил: «В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них». И теперь что, Токио будет нарываться на то, чтобы его из этих проектов жестко выставила Россия?

Но не только углеводороды из «Мордора» критичны для лучезарных западных «демократий» и их экономик. Зерновая сделка, за которою так «топят» Вашингтон с Брюсселем, явно накроется, как в народе говорят, медным тазом. Хотя она и так на ладан дышит. А значит, и удобрения из России и Белоруссии, которые критичны для мирового продовольственного рынка, составляя до половины его объема, же сыграют. А еще мы одни из главных поставщиков оборудования для АЭС. Да и про металлы, включая редкоземельные, без которых ни хай-тека, ни «зеленой» экономики не видать, не забудем. Про инертные газы, необходимые для производства микрочипов, вспомним. Много чего еще остается.

Конечно, спору нет, и Москве, если придется идти на встречный запрет, выгоды от этого не будет. Но вот утешит ли Запад весть о том, что у нас корова сдохла, когда у него хата загорится?