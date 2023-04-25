От первых вагонов на конной тяге до новейших моделей: какой путь преодолел московский трамвай за 124 года

Московскому трамваю – 124 года! За это время он превратился из аттракциона (именно так поначалу его воспринимали горожане) в современный вид транспорта, которым ежедневно пользуются десятки миллионов жителей и гостей столицы. А ведь еще недавно вагоны трамваев тянули на себе лошади – это было медленно и не особо безопасно. Всё изменил 1899 год, когда в Москве запустили первую линию электрического трамвая. Скорость увеличилась до фантастических 25 километров в час, вот только состояние вагонов совсем не радовало — они были деревянными и узкими.

В наше время этот транспорт регулярно модернизируют – в нем повышаются безопасность, надежность и комфорт поездок, а его внешний вид становится одной из визитных карточек столицы. И все же, когда мы заходим даже в самые новые вагоны трамваев, нас посещает много ностальгических чувств. Мы так часто видели, как этот транспорт соединял и разделял героев кино, как ему посвящали стихи и песни, что и сами окунаемся в эту необычайную романтику каждой поездки.

В честь дня рождения нашего любимого трамвая «Комсомолка» разделила его более чем вековую историю на восемь основных этапов, собрав в одной статье множество удивительных фотографий и фактов. А также узнала, какие изменения его ждут в самом ближайшем будущем.