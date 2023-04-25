Привет матери-героине из Надыма, решенные проблемы обманутых дольщиков и современная медицина: О чем глава ЯНАО Артюхов доложил Путину

Глава ЯНАО уже по традиции начал с доклада о поддержке семей бойцов спецоперации. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин продолжает встречаться с губернаторами, у которых в этом году перевыборы. На очереди глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И хоть в открытую о сентябрьском голосовании не было сказано ни слова, сама встреча уже говорил о президентской поддержке.

"У вас в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы. Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, – это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста", - Владимир Владимирович встретил 35-летнего губернатора тепло.

Глава ЯНАО уже по традиции начал с доклада о поддержке семей бойцов спецоперации.

"Мы у себя в регионе запустили бесплатные поездки детей (военных — Ред.) в детские лагеря, бесплатные лекарства – целый набор мер поддержки. Но самое главное, конечно, это личное внимание: чтобы кто-то из руководителей, глава города, приехал домой, посмотрел, как живет семья, ребята, как правило, ушли молодые, где-то кто-то не закончил ремонт, где-то сын хотел пойти на секцию спорта... Просто взять за руку и привести, лишний раз помочь в таких простых, казалось бы, вопросах", - рассказал губернатор.

Дальше Артюхов перешел к описанию дел в регионе:

- Хоть экспорт газа в количестве кубов и снизился, но из-за высоких цен сырьевики заработали больше денег, чем в 2021-м.

- Благодаря «благополучию» от «крепкой экономики» растет население региона.

Губернатор напомнил об Ольге Дехтяренко из Надыма, которой Путин недавно присвоил звание «Мать-героиня».

"Очень гордимся такими семьями, Бог послал девять дочек, одного сына", - заметил глава ЯНАО.

"Передавайте им привет", - ответил президент.

- Беременным делают генетические тесты, чтобы заранее определить возможные проблемы. А для детей с диабетом создаются системы непрерывного мониторинга.

- Обманутых дольщиков на Ямале не осталось. Но надо расселить еще много ветхих домов и построить школы.

"Что касается школ, то здесь вам ещё надо поработать. Все-таки многие дети ходят еще в две смены", - сказал глав страны.

- В Новом Уренгое достраивают современный аэропорт.

"Архитектор кто?", - спросил Путин, заинтересовавшись эскизами терминала.

"Наши ребята, наш проект. Брали за идею чум, видны элементы северного жилища", - похвастался оригинальным исполнением Артюхов.

А закончилась встреча обсуждением инфраструктуры. Давно существуют планы строительства на Ямале новой 700- километровой железной дороги Северный широтный ход. Сейчас, когда бюджет дефицитный, правительству придется на чем-то экономить. Но Артюхов постарался убедить президента, что эту ветку надо построить.

"Все будущие крупные проекты (газовые — Ред.) будут в шельфовой зоне, рядом инфраструктуры нет, ближайшая серьезная инфраструктура – Сабетта (порт на берегу карского моря - Ред.). Осталось совсем немного – 170 километров, и у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой", - рассказал губернатор.

"А вот этот участок от Надыма до Салехарда надо тоже строить, да?" - с сомнением спросил Владимир Владимирович.

"Да, это базовый Северный широтный ход", - согласился руководитель Ямала.

Судя по всему, самой дорогой частью железной дороги станет 2,5-километровый мост через Обь. Проект настолько сложный, что им занялись строители Крымского моста. Технически сделать они вроде готовы, но остается вопрос финансирования.