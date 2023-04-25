6,6 тонны пластика не попали в окружающую среду благодаря пользователям ВКонтакте и экоакции «Чеки без пакетов»

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В честь Дня Земли ВКонтакте подводит итоги совместной с Пятёрочкой акции, направленной на формирование полезной экопривычки — отказа от лишнего пластика. С помощью современных digital-инструментов соцсети пользователи в игровой форме работали над снижением количества пластика в природе: в течение месяца получали и накапливали баллы в сервисах VK Чекбэк и «Другое Дело» за отказ от пластиковых пакетов при покупке.

Чтобы получить баллы, а затем обменять их на приятные бонусы и призы, с помощью сервиса VK Чекбэк необходимо было отсканировать чек, в котором не было ни одного пластикового пакета, а также выполнить задания в сервисе «Другое Дело». Так через полезные задания пользователи узнавали о новых способах помогать и вносили важный вклад в сохранение экологии.

С 13 марта по 13 апреля покупатели отсканировали в VK Чекбэке более 478 тысяч чеков без пакетов. В среднем на одного человека пришлось шесть чеков. Каждый пакет, который мог идти с покупками, весит около 14 граммов — в итоге удалось избежать попадания в окружающую среду 6,6 тонны пластика. За время акции было выполнено более 2800 полезных дел из разных категорий сервиса «Другое Дело»: «Обучение», «Экология», «Волонтёрство и добрые дела» и «Здоровье и спорт».

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«У нас получилось сделать для ритейла эффективный способ непрямой коммуникации с покупателями, когда компания хочет сказать чуть больше, чем про покупки. Так маркетинговый инструмент VK Чекбэк стал местом для разговора об общепризнанной ценности сохранения природы. То, что экологические вопросы востребованы, показывает результат акции: 64% новых покупателей Пятёрочки начали загружать чеки из магазинов в VK Чекбэк, то есть они целенаправленно решили участвовать в экоакции».

Алина Юхневич, руководитель Устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка»:

«Забота об окружающей среде и формирование культуры осознанного потребления — один из главных приоритетов нашей компании. В наших магазинах уже давно предлагают использовать многоразовые сумки-шопперы из практичных, износостойких материалов вместо обычных пластиковых пакетов. Благодаря совместной акции со ВКонтакте нам удалось в игровой форме не просто закрепить полезную привычку отказываться от пластиковых пакетов, но и поощрять за это наших покупателей приятными бонусами и призами от сервисов VK Чекбэк и „Другое Дело“».

VK Чекбэк — сервис ВКонтакте, где можно получать кешбэк, стикеры и другие подарки за покупки в магазинах, сканируя чеки. «Другое дело» — сервис на платформе VK Mini Apps, где собраны полезные и развивающие задания, за которые участники получают баллы для получения призов. Среди призов — полезные и интересные экскурсии, встречи со звёздами, подписки на онлайн-курсы, доступ к электронным библиотекам, путешествия в уникальные места с экологическими миссиями и многое другое. VK выступает партнёром Программы развития «Другое Дело» платформы «Россия — страна возможностей».