«Власть, еда и секс – три мотивации Навального*»: Ближайшая соратница рассказала о диагнозе и домогательствах блогера

Анастасия Васильева. Фото: YouTube

Некогда одна из ближайших соратниц Навального* Анастасия Васильева, глава профсоюза "Альянс врачей"** дала большое интервью. Говорила более часа, иногда повторялась, что свидетельствует – говорила не по написанному, от себя. И была достаточно откровенной.

К удивлению многих, особенно из числа "фанатов" отбывающего свой срок в колонии строгого режима Навального* и сотрудников его фонда ФБК*** (признан экстремистским и закрыт решением суда РФ), Анастасия поддержала Специальную военную операцию, объявленную Россией 24 февраля прошлого года. При этом, поддерживает безусловно. Поскольку, как научный сотрудник, она привыкла доверять только фактам, а не мнениям, то исторические факты однозначно свидетельствуют о правоте занимаемой ею позиции: "Когда на Украине героями становятся такие люди, как Бандера, Стецько (первый заместитель Бандеры – прим. авт.), украинские националисты, когда разрушают памятники, запрещают русский язык и превозносят пособников фашистов, то, что я прочитала, меня привело в ступор. Как можно их превозносить, я не понимаю". По мнению Васильевой, не только русский, но и любой нормальный человек не может не видеть, что сейчас на Украине происходит то же самое, что делали националисты".

При этом, никаких иллюзий в отношении своих бывших "друзей" из либерального лагеря Васильева не испытывает.

- Это люди, я сейчас говорю о Соболь****, Жданове****, Волкове****, они живут отстраненно от России, и, как я бы сказала, в "желтом тумане". У них в голове арендовано определенное пространство, за которое они получают деньги. Они не могут посмотреть с другой стороны. Понятно, что ими кто-то управляет. Кто-то внешний, кто платит им зарплату. Высказывать указанное мнение – это работа для них. Они не думают о русских, которые живут в Донбассе, не говорят про эти проблемы. Они твердят, что "Большая Россия напала на маленькую Украину", но не указывают причины этого. Как говорил Конфуций, на добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью.

Гигантское количество времени экс-соратница главы ФБК*** посвятила рассказу о Навальном*. И из ее слов выросла, признаемся честно, малоприятная фигура, которая не очень похожа на лубочно-плакатный образ "несгибаемого борцуна", широкими мазками нанесенный на полотно его соратниками и западными журналистами.

Алексей Навальный*. Фото: REUTERS

- Алексей* – человек авторитарный, властный, который не терпит возражений и убедить его в чем-то было довольно сложно. Это было невозможно сделать. Конечно, я говорила, мы даже ругались, но я ничего не могла сделать, - призналась Анастасия. Речь шла о том самом "Альянсе врачей"**, которому Навальный* хотел "присвоить свое имя". Васильева же говорила ему, что профсоюз – не политическая организация для лидера, а общественная структура для защиты людей по профессиональному признаку.

- Ему объясняешь, что не надо делать "профсоюз Навального*", а он: "Нет, это надо, это классно, так и поступим", - посетовала Васильева. И рассказал, как ее огорчило, что созданный ею профсоюз Навальный* стал использовать не для защиты медиков, а для зарабатывания политических очков для собственного капитала.

Но больше и неприятнее всего в Навальном* ее поразило, как он меняется "на публике и за закрытыми дверьми".

- У нас были отношения пациента и врача. Что до других отношений, я же женщина – чего вы хотите. Всякие симпатия, наверное, были. Какой-то роман, наверное, был, - призналась Васильева, отвечая на вопрос, были ли между ними личные отношения. - В какой-то момент поверила. У меня еще есть большое внутреннее желание помогать людям. И я делала все возможное, чтобы ему помогать. То внимание, которое он мне оказывал… Понимаете, когда между мужчиной и женщиной возникает симпатия выводит на другой уровень отношения – мы друг другу помогаем, рассказываем.

Но все обстояло в их отношениях совсем не идиллически и романтически.

- Есть такие мужчины, которым надо, чтобы вынь да положь. Алексей*, к сожалению, такой человек. Он властный, авторитарный, который будет добиваться своих целей любыми способами. Власть, еда и секс – три главных мотивации Навального*. Насколько я вижу его, как врач, такой циклоидный тип личности. Соответственно, он может быть очень груб. Меня иногда поражало, когда он ведет себя одним способом, а через минуту выходит – совершенно другой человек. Даже два разных человека. – продолжила Анастасия признания. И, хотя впрямую это так и не было произнесено, в воздухе отчетливо запахло словом "харассмент". Впрямую на этот вопрос Настя не ответила, но разного рода намеками призналась, что так оно и произошло. И "вынь да положь" относилось именно к этой сфере ее отношений с Навальным*, которые начались по его инициативе.

Но если бы все ограничивалось только этим!

- Люди на обществе и за закрытыми дверями – они разные. И Алексей* тоже. Знаете, есть такой синдром Даннинга-Крюгера. Это такое когнитивное искажение, когда люди с низкой квалификацией делают неправильные выводы, принимают неправильные решения, но в силу низкой квалификации они неправильность своих действий не понимают. И остаются очень высокого мнения о себе, - поставила Васильева диагноз Навальному*. - К сожалению, такое было с Алексеем*.

Интеллигентно назвала квалификацией то, что, по правде, надо было назвать интеллектом. Но сама унижать его до конца не стала. А с другой стороны призналась, что просто сдалась перед "суперошеломительной наглостью" Навального*, еще более ошеломляющей, поскольку он был известным человеком и позиционировал себя, как идеальный семьянин – жена, дети, фотографии.

Что же касается людей, которые до сих пор остаются фанатами Навального*, то Васильева посоветовала им получать "больше знаний, которые дадут больше понимания". И разъяснила для них, думающих, что он какой-то святой, специально: "Не всегда та рука, которая протягивается за помощью, тянется именно за ней. Бывает, что ее протягивают, чтобы вцепиться в горло".

Три года думай, лучше про Навального* и его компанию действительно не скажешь.

Алексей Навальный * - Включен в список экстремистов

"Альянс врачей" ** - Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) *** - НКО, выполняющая функции иностранного агента

Любовь Соболь, Иван Жданов, Леонид Волков **** - внесены Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов