Шойгу обсудил региональную безопасность с коллегами из Ирана, Сирии и Турции

В Москве прошли четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики.

«В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений. Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии», - прокомментировали в Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что по итогам переговоров стороны подтвердили «стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину».

Главы оборонных ведомств, которые имеют в совокупности более 2 миллионов военнослужащих договорились продолжить встречи в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом.