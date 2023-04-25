Мог в секунду «положить» Госдуму и до слез смешил Путина: как Владимир Жириновский эпатировал публику и относился к пародиям на себя

25 апреля — день рождения Владимира Жириновского, которого не стало чуть более года назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 апреля — день рождения Владимира Жириновского, которого не стало чуть более года назад. KP.RU обратился к юмористу, шоумену, актеру Михаилу Грушевскому, пародировавшему лидера ЛДПР много лет.

ЛЮБИЛ ШУФУТИНСКОГО

- Вы знали Жириновского с разных сторон.

- Я его знал в публичном пространстве. Да, мы общались и на концертах, и на ТВ общались. Владимир Вольфович был поклонником творчества моего друга Михаил Захаровича Шуфутинского. Который, как и Жириновский, родился в апреле, но 13 числа. Они почти ровесники. Вольфович приходил на день рождения к Шуфутинскому. Он как-то там был неформально, проводил по нескольку часов. Он не только поздравлял развернутым тостом, но и сам пел. Да, пел он весьма своеобразно. Никогда не попадал в тональность, но в своей тональности держался до победного конца. Пока музыканты не начинали аккомпанировать в той неправильной тональности, в которой Жириновский хотел петь.

- Это символично?

- Да он делал ровно то, что считал нужным. И ему было глубоко нас...ть — как это воспринимает прогрессивное человечество. В том числе наши либеральные представители, эти «светлоликие». В политике таких обычно называют тефлоновыми — людей, которые не считаются с издержками. Но к нему простецкое определение «тефлоновый» не подойдет.

ПОСМЕННО С БЕЗРУКОВЫМ

- Когда вы начали его пародировать?

- Году в 1991-м. Как только он принял участие в президентских выборах еще РСФСР, где триумфально победил Ельцин. Тогда я и взялся его пародировать. Потом пошло-поехало. И он тоже отыгрывал.

- Как Жириновский реагировал на пародии на него?

- Он гениально относился. И я же был не единственным пародистом. Я его озвучивал и программе «Куклы». Работали посменно с Сергеем Безруковым. Авторско-креативная часть программы придумала для каждого героя какие-то словечки, маркеры-маячки. Чтобы все сразу понимали на звук — вот это Жириновский. А вот это - Ельцин.

- Вольфовичу присвоили что?

- Словечко «однозначно!» - и я сразу им сказал, что это не его слово, а они сказали: так народ будет узнавать. И однажды на каком то концерте Жириновский вышел ко мне на сцену, и…

- Облил соком как Немцова?

- Нет. Он сказал: «Я уважаю Грушевского— за то, что он на сцене никогда не использовал дебильное словечко «однозначно!». Потому что, если бы я говорил это дебильное словечко — тогда, пожалуйста, пародируйте. Но я то это не говорил никогда! Идиоты говорят «однозначно», а Грушевский — нет.

- Сеанс разоблачения.

- Это был отдельный номер, он сорвал аплодисменты. Он превзошел меня по успеху.

- Вы были на одной сцене не однажды?

- Не один раз. Он очень любил выходить на сцену, и фактор пародии использовал неоднократно. И для него не было проблемой, что его передразнивают, пародируют, какие-то насмешки, - вообще не проблема.

- Он был хороший объект пародий?

- Идеальный. Как сказал мне один известный политик из 90-х: Вольфович должен тебе приплачивать. Но это мы, юмористы должны были приплачивать ему.

Михаил Грушевский Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЛЮДИ НОСТАЛЬГИРУЮТ

- Вас зрители и сейчас просят вспомнить Жириновского

- Люди ностальгируют. Не хватает этого яркого человека. И я до сих пор цитирую его хиты. И люди до сих пор поражаются. У него была удивительная способность разрядить обстановку.

- Но он и нагнетал обстановку.

- Иногда. Да, были скандалы, драки, провокации. Оскорбления мог позволить себе. А иногда разрежал. Как на президентском Совете по культуре, когда он начал про Муму рассказывать, про Тургенева и про то, что собачка не может быть собачкой. Да еще дворник глухонемой, ну идиоты!

- А реакцию высшего руководства помните?

- Я видел, что Путин уже чуть не плачет от смеха. Или когда в думе дебаты, острая полемика, напряженная обстановка, Жириновский выходит на трибуну: «Чей чай — Зюганова? Немедленно заменить!». В думском зале истерика. Или знаменитая его реплика: «Пора перекусить. Дайте ЛДПР черную икру, а коммунистам — красную!»

МАШКОВ ИЛИ ХАБЕНСКИЙ

- Кому под силу сыграть Жириновского в кино?

- Должен быть очень пластичный человек который бы сыграл тонкие переходы настроений. В быту он мог быть абсолютно невыносимым. Занудой. И вдруг взрывался - и мог стать центром любого общества. Должен быть большой актер, Машков или Хабенский. Не знаю, кто похож на него физиономически.

- Вы бы не взялись?

- Я участвовал в проекте Первого канала лет 10 назад. Назывался «Повтори». На меня наложили сложный грим. И вот тогда, в 2013-м, я был вылитым Жириновским. Озвучить — пожалуйста, сыграть — не смогу.

- Каким надо показать Жириновского на художественном экране?

- Таким, каким мы знали. Он же ворвался в политику в перестройку. Эти его яркие желтые и малиновые пиджаки. Он у Славы Зайцева шил костюмы. Никто рядом не стоит по эксцентричности. И никому это больше бы не пошло. Невозможно представить себе другого человека, например лидера коммунистов, в такой роли.

- Не хватает такого?

- Я за этот год столько раз слышал, что как жалко, что Владимир Вольфович не дожил. Как нам его сейчас не хватает . Самое невероятное, что ты сейчас видишь в каких-то телеграмм-каналах, его ранние выступления. Потрясающие видео, как он украинском ТВ у этих негодяев, у Гордона*, и у Шустера, он просто им в лицо, в этой агрессивной среде, на десятилетия опережая время, предсказывал то, что сейчас мы видим. Тогда многие думали, что это клоунада. Ну, просто паясничает политик из Думы, эпатирует аудиторию, а это были пророчества гениального человека.

*Признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов