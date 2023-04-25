Минобороны России отметило боевую работу штурмовых отрядов в Артемовске

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал журналистам о суточных потерях среди солдат и наемников ВСУ: на Купянском направлении уничтожено 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 120, на Херсонском до 20, на Донецком до 360.

Кроме ликвидации 645 наемников киевского режима наши войска уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, артиллерийскую систему М777 (США), а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу штурмовых отрядов в Артемовске, которые продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части города.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы. Ударами артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики», - добавил Конашенков, и подчеркнул, что за прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

В это время нашей оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что сбили за сутки 15 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3849 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8849 - танков и других боевых бронированных машин.

1094 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4655 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9762 - единицы специальной военной автомобильной техники.