Помощник лом: как российский бизнес дает вторую жизнь металлу и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест

На конференции, организованной «Комсомольской правдой», обсудили актуальные проблемы экспорта лома черных металлов.

На конференции, организованной «Комсомольской правдой», обсудили актуальные проблемы экспорта лома черных металлов.

«Комсомольская правда» организовала конференцию по экспорту вторчермета на международном форуме «Лом черных и цветных металлов-2023». Отрасль обращения с ломом и отходами металлов сегодня — это огромная технологичная индустрия, которая сегодня в России дает сотни тысяч рабочих мест, является важнейшим источником сырья для металлургических заводов и в дополнение ко всему несет важную экологическую миссию.

Однако прошлый год, по независящим от участников рынка обстоятельствам, для отрасли выдался откровенно кризисным. Ломозаготовка в стране упала на треть, а экспорт вторсырья сократился в 10 раз! Причиной последнего обстоятельства стала как санкционная политика недружественных стран, так и резкий рост экспортных пошлин. Пошлины стали не регулировать экспорт, а запрещать его, из-за того, что мировые цены на лом упали, и экспортировать лом стало экономически нецелесообразно. Можно сказать – ну и хорошо, не надо вывозить лом из страны, пусть он идет на российские заводы. Однако, потребление лома упало на четверть. Поэтому ломозаготовители были вынуждены закрываться и сокращать рабочие места, у них нет тумбочки, где “деньги лежат”, чтобы в остутствие объема работы содержать всех работников.

Стоит отметить, что в нынешнем 2023 году условия для экспортеров лома уже были смягчены. Как дальше взаимодействовать государству и бизнесу обсудили участники конференции.

Переориентация на внутренний рынок

Аналитику по экспорту лома металлов представила Екатерина Белецкая, директор по маркетингу «ВладВнешСервис». Она отметила, что к концу года экспорт фактически упал до ноля.

- Ситуация сейчас достаточно сложная, но есть направления, куда экспорт продолжает идти. Это Республика Корея, Турция и Беларусь, - сказала Белецкая.

Дмитрий Стечкевич, генеральный директор «Псковвтормет», отметил, что его компания за последние два года частично переориентировала поставку металлолома с экспортных направлений на внутренний рынок. Однако полностью это сделать в силу разных причин невозможно, в-первую очередь из-за логистических проблем.

Генеральный директор «Псковвтормет» Дмитрий Стечкевич выступил за экспортный паритет цен.

- Считаю, что ломозаготовители должны из двух равнозначных цен выбрать то направление, куда им выгодно отправлять. Цена экспортная и цена отгрузок на российские заводы по экспортноориентированным районам должна быть равнозначной, и пошлина должна выполнять регулирующую функцию - отметил Стечкевич.

По его расчетам, экспортная пошлина сегодня для выполнения этой функции не должна превышать 6,5%. «Введение пошлин на уровне 7-10% смерти подобно», - добавил он.

Лом снова стал нужен

В свою очередь Андрей Савельев, начальник отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, заявил, что в правительстве считают текущие (уже смягченные с 1 января 2023 года) экспортные ограничение «наиболее взвешенным решением» и предлагают продлить их на вторую половину 2023 года.

- Это даст возможность экспортировать лом в рамках квоты по нормальной ставке таможенной пошлины из экспортоориентированных районов, из которых переориентация на внутренний рынок лома логистически сложна, нецелесообразна, - подчеркнул Андрей Савельев.

Он также отметил, что существующая квота отражает реалии бизнеса.

- Экспорт исторически занимал максимум 15 % от всего объема ломосбора. Сейчас из нашей квоты на полгода в 600 тысяч тонн 362 тысячи тонн было залицензировано. Впереди еще три месяца, - сказал представитель Минпромторга.

Детальную аналитику по отрасли дал председатель ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. В частности, он обратил внимание на восстановление металлургического производства в стране после провала второго полугодия 2022 года, в том числе за счет военно-промышленного комплекса.

- Если в декабре лом никому не был нужен, то сейчас с разных сторон идут звонки: «Давай!» Ломозаготовители понимают, что надо снова открывать пункты, есть спрос. Общий настрой такой: мы понимаем, что в 2023 году, скорее всего, будет некоторое дно, но с учетом динамики, идет восстановление производства, ситуация значительно лучше, чем год назад, - рассказал Ковшевный. По мнению руководителя отраслевой ассоциации, необходимы не ограничения, а разумное регулирование экспорта, которое устроит и ломозаготовителей, и металлургов. За каждой тонной несобранного лома стоят выбывшие из строя рабочие места в отрасли. Для восстановления ломосбора требуются годы. Металлургам выгодно, чтобы их окружали сильные ломозаготовители. Экспорт является не целью, а способом обеспечения финансовой устойчивости ломозаготовителей в периоды спада спроса на внутреннем рынке. В качестве примера были приведены развитые страны, где отсутствуют ограничения экспорта, при этом цены для внутреннего рынка ниже, чем в России.

Нужно снизить административное давление

Директор компании «ДВ-Инвест» Денис Сарана выступил за снижение государственного вмешательства в рыночные отношения.

- Нам нужна справедливая выручка, полученная от выпуска и реализации нашей продукции. Нужна рентабельность и долгосрочные правила игры. Справедливый рынок лучше всего балансирует такую сложную экономику. Цены на товары, на услуги – это сигналы участникам рынка. Не нужно посылать помехи, придумывать цены самим. В таком случае система не будет работать корректно, - отметил Сарана.

Учредитель компании «МеталлТорг-Восток» Алексей Митрофанов обратил внимание на карательный уклон в регулировании вывоза вторчермета из страны.

Алексей Митрофанов, учредитель компании «МеталлТорг-Восток», затронул вопрос утилизации кораблей. По его мнению, разрешение экспортировать вне квоты лом, полученный в результате такой утилизации, мог стать хорошей поддержкой отрасли. Кроме того, он предложил участникам конференции подписать обращение в российское правительство с инициативой вывести металлолом из списка стратегических товаров. Дело в том, что в связи с этим обстоятельством к экспортерам лома может применяться уголовная статья о контрабанде. Причем даже техническая ошибка на 500 тысяч рублей в декларации может приравнять вывоз лома к контрабанде оружия или наркотиков.

Учредитель компании «НордВестСкрап» Николай Малых также поднял вопрос административного и уголовного давления, с которым сталкиваются добросовестные предприниматели.

Учредитель компании «НордВестСкрап» Николай Малых поднял проблему широкой трактовки таможенного законодательства надзорными органами.

- Каждые три года мы сталкиваемся либо с новым прочтением уже существующих норм права, либо с широким толкованием этих норм права отдельными органами исполнительной власти. В 2018 году – два уголовных дела, 50 млн рублей изъято из оборота. Через три с половиной года полная реабилитация, возврат всех денежных средств и компенсация из государственного бюджета. Результат деятельности – минус в федеральный бюджет. То же самое и сейчас происходит, - рассказал Малых. При этом, он обратил особое внимание, что данная проблема приводит к большому риску срыва выполнения гособоронзаказа.

В ответ на это замечание представитель Минпромторга РФ Андрей Савельев отметил, что у правительства уже есть успешный опыт разбирательства с трактовками таможенного законодательства и пообещал и далее заниматься этой проблемой.

На форуме работала открытая студия «Комсомольской правды». На фото (слева направо): ведущий Алексей Иванов, председатель ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный и директор компании «ДВ-Инвест» Денис Сарана.

КСТАТИ

11 апреля Государственная дума во втором чтении приняла важный закон в отрасли сбора, обращения и продажи черного лома и цветмета. С 1 июля 2024 года оплата за сдачу металлолома будет осуществляться в безналичном порядке. Наличными за лом можно будет расплачиваться только в пределах 10 тысяч рублей за лом черных металлов и 120 тысяч за отходы цветных металлов в расчете на одно физическое лицо. Закон направлен на обеление отрасли сбора лома и отходов металлов.