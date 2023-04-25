Зарплаты 4,8 миллионов россиян вырастут: На них повлияет увеличение МРОТ

Мишустин сообщил, что повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5%. Благодаря этому 4,8 млн. россиян смогут увеличить свою зарплату. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» во вторник.

Премьер напомнил, что в этом году МРОТ также был увеличен, причем на уровень выше инфляции. Сейчас он составляет 16 тысяч 242 рубля. Мишустин заверил, что правительство продолжит поднимать заработную плату бюджетникам в соответствии с майскими указами президента.

Премьер также рассказал, что власти будут развивать систему социального казначейства, чтобы оказывать поддержку малоимущим и семьям с детьми. Как отметил Мишустин, граждане должны получать материальную помощь без волокиты, бюрократии, вовремя и в полном объеме.

Премьер напомнил, что с этого года в России введено единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Им воспользовались уже более 5 млн. детей до 17 лет и 190 тысяч беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки. Защиту детства и материнства Мишустин назвал «непререкаемой ценностью».

Премьер также упомянул программы снижения бедности, которые действуют в большинстве регионов.

- Ведь на местах лучше знают кому и как помогать: в одних случаях это социальный контракт, в других - переобучение или повышение квалификации, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что внешние угрозы, риски и санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми.