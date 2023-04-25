Триумфальное возвращение Андрея Малышева в Минкульт и возможные реформы в театрах

Андрей Малышев. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Андрей Владимирович Малышев возвращается в Минкульт (он там работал до 2018 года, когда ведомством руководил Владимир Мединский) на должность заместителя министра.

Прежний замминистра Алла Юрьевна Манилова покидает этот пост (как и пост статс-секретаря). Она переезжает в Санкт-Петербург и становится новым директором Русского музея.

Надежда Александровна Преподобная - новый статс-секретарь.

На самом деле переход Маниловой в Русский музей никакая не новость. Об этом говорили еще два месяца назад, когда должность руководителя музея покинул Владимир Гусев (он теперь президент Русского музея).

В прежние годы Андрей Малышев руководил в министерстве департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества. Курировал театры. В 2018 году он ушел гендиректором ФГБУК «Росконцерт», где, кстати, работал еще до Минкульта.

Андрей Малышев строит карьеру по спирали. Покидает и возвращается в одни и те же присутственные места. По какой причине он ушел из Минкульта пять лет назад не помнит примерно никто. Но это случилось при подготовке к проведению в 2019-м Года Театра. Тогда у Малышева возникли разногласия с руководителем Союза Театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Одна из причин несогласия была в том, что Минкульт инициировал театральные реформы, но ни одна из них как будто не нашла поддержки СТД. Речь шла о необходимости ротации «возрастного руководства театров» и об отказе от практики совмещения функций худрука и директора. Суть этих разногласий вылилась в публичное пространство.

Сейчас анонимные Telegram-каналы разгоняют тему про «триумфальное» возвращение Андрея Малышева в Минкульт и чем оно грозит Александру Калягину...