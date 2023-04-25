Снайпер ВСУ Петренко получил в ДНР 22 года колонии

Убийцу приговорили к 22 годам колонии строго режима по двум статьям Уголовного Кодекса России.

В Донецкой Народной Республике осужден военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Петренко, проходившему военную службу в войсковой части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины) в должности командира отделения роты снайперов.

«Установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Петренко с сослуживцами временно размещался в квартире жилого многоквартирного дома в Мариуполе. Там был оборудован пост, из которого украинские военнослужащие вели наблюдение за обстановкой и передвижением людей по прилегающим улицам, а также за мостом над рекой Кальчик в направлении завода им. Ильича. В марте 2022 года Петренко, вооруженный снайперской винтовкой, размещаясь на вышеуказанной позиции, заметил мужчину в гражданской одежде. В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти Петренко выстрелил в него. От полученного огнестрельного ранения в грудь мужчина скончался», - привела подробности из материалов дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Убийцу приговорили к 22 годам колонии строго режима по двум статьям Уголовного Кодекса России: «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

А ведь история знала и другие примеры. Так, в селе Задериевка Черниговской области до Великой Отечественной войны работал бухгалтером в колхозе украинец Степан Васильевич Петренко. В 1942 году он взял в руки снайперскую винтовку, и прошел с ней до Берлина. Убил он из нее за всю войну 422 гитлеровца, вышел победителем в поединках с 12 снайперами. А после войны Герой Советского Союза Степан Петренко до 1984 года работал учителем в школе.

В Задериевке в честь снайпера Степана Петренко названа центральная улица.