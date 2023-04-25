«Только посмей, русский шпион»: Мужа журналистки «Комсомолки» жестоко избили в Хорватии

Ужасная весть, касающаяся семьи известной журналистки «КП» Дарьи Асламовой, пришла из Хорватии. На ее мужа, независимого хорватского журналиста Роберта Валдеца, было совершено нападение. Фото: СОЦСЕТИ

Ужасная весть, касающаяся семьи известной журналистки «КП» Дарьи Асламовой, пришла из Хорватии. На ее мужа, независимого хорватского журналиста Роберта Валдеца, было совершено нападение. Его ударили сзади по голове, нанеся тяжелую травму. Роберт потерял сознание, сейчас он находится в больнице. Это уже второй подобный случай за последнее время. Осенью прошлого года неизвестные ворвались ночью в дом к Валдецу и избили его, сломав ребра и пробив голову.

Хотя хорватские СМИ написали об этом инциденте, власти страны не проявили никакого интереса. Роберту не предоставили защиту. Зато, начиная с февраля прошлого года, журналист регулярно получал угрозы в хорватских соцсетях с обвинениями в том, что он сам и его русская жена - «российские шпионы». В своем Телеграм-канале Дарья написала, что зимой сумела вывезти супруга в Москву по 3-месячной визе. Роберт писал статьи о том, как на самом деле живут москвичи. Что они не умирают с голоду, как сообщают западные медиа. Что в магазинах полно продуктов. О том, как люди празднуют Новый год и Крещение. Снова посыпались угрозы: «Только посмей вернуться в Хорватию! Ты увидишь, что с тобой будет!» Несмотря ни на что Валдец вернулся, но оказалось, что его там действительно ждали.

- Русофобия – это беспощадный кровавый расизм! - пишет Даша. - Настораживает, что оба нападения профессионально организованы. Очевидная цель этих жестоких и подлых избиений – запугать журналиста и делать его изгоем, лишить родины.

Угрозы поступают и в адрес Дарьи Асламовой. «Комсомсомольская правда» следит за развитием событий и оставляет за собой право обратиться в компетентные международные инстанции с требованием защитить российскую журналистку и ее супруга. Мы также хотели бы знать, что предпримут официальные лица Хорватии, чтобы исключить возможность повторения этих отвратительных инцидентов.