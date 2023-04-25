Сергей Кириенко открыл федеральный Просветительский марафон Знание.Первые

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фото предоставлено Российским обществом Знание

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко 24 апреля открыл федеральный Просветительский марафон Знание.Первые, который в течение трех дней будет идти в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Выступление Сергея Кириенко транслировалось в прямом эфире во всех пяти студиях марафона. На церемонии открытия участники марафона почтили минутой молчания память российских бойцов, погибших в специальной военной операции, защищая рубежи своей страны.

Выступая с приветственным словом в Центральном Манеже, где расположена московская студия, Сергей Кириенко отметил, что в то время, когда стране брошен вызов, возможность действовать есть у каждого. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ подчеркнул, что у народа, который забыл свою историю, никогда не может быть будущего. Именно поэтому так важно помнить реальные исторические факты, противопоставлять научные знания информационным фейкам.

«Любое время вызова – это время возможностей. Россия сегодня – по-настоящему страна возможностей и это время возможностей для каждого из вас, – подчеркнул Сергей Кириенко. – Это значит, что каждый должен внести свой вклад в общую победу, каждый должен максимально использовать свои возможности. Как это сделать, вы узнаете на нашем трехдневном марафоне. Вы увидите, узнаете здесь, в каких проектах можно принять участие. Конечно, очень важны книги и учебники, но люди учатся у людей. Всегда нужен пример для подражания, и люди, которые будут выступать на марафоне, – каждый из них является таким примером. Каждый из этих людей прошел свой путь преодоления, совершал свои ошибки, поднимался и шел дальше, каждому есть чем поделиться. А у вас есть уникальная возможность, посмотрев на этих людей, сделать какие-то выводы для себя. Итак, это время России, это время возможностей. В добрый путь, ребята!»

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фото предоставлено Российским обществом Знание

Федеральный Просветительский марафон Знание.Первые проходит с 24 по 26 апреля. Первую лекцию в Москве сразу после открытия программы прочитал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, затем взял слово исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также сегодня в столичной студии встретятся с молодежью пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Министр финансов РФ Антон Силуанов, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, генеральный директор Студии «РОК», президент международного кинофестиваля «Послание к человеку», кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель и другие наставники.

Выступления лекторов Знание.Первые идут одновременно во всех пяти студиях марафона и транслируются в прямом эфире. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

Трехдневная программа марафона объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени – человека действующего, ведь Россия сегодня – страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас. Первый день марафона получил название «Время действий». Молодые люди узнают, куда направлен вектор политического развития страны, что происходит в экономике и науке, сфере культуры и искусства. Также речь пойдет о задачах, которые ставит государство и общество перед молодежью. Лейтмотив второго дня программы – «Человек действующий». Лекторы расскажут, какие качества необходимы сегодня молодежи, и почему наибольшего успеха достигают социально ответственные, вовлеченные, активные граждане своей страны. Программа третьего дня под названием «Траектория карьеры» будет посвящена возможностям профессиональной самореализации молодежи в сегодняшней России.

Справочно

Первый Просветительский марафон состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». Следующий марафон был приурочен ко Дню знаний и проходил с 1 по 3 сентября 2021 года. Третий Просветительский марафон проходил с 17 по 19 мая 2022 года и был посвящен новым возможностям, которые открываются молодежи в разных сферах. С 31 августа по 2 сентября 2022 года состоялся четвертый марафон, и впервые к нему присоединились жители новых регионов.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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