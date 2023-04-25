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В мире25 апреля 2023 15:55

Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль

Байден официально подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах
Авторы (2):
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Людмила ПЛОТНИКОВА
Президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден.

Фото: REUTERS

Действующий, 46-ой по счету президент США Джо Байден интриговал недолго и официально объявил о своем намерении остаться в Белом доме на второй срок.

Сделал он это несколько необычным образом – в форме видеоролика, опубликованного ранним утром.

В нем Байден определил главные приоритеты своей предвыборной кампании и, если получится, новой каденции – защита демократии и избирательных прав, права женщин на аборты, а также забота о социальных гарантиях.

Акцент – на слове «свобода»: Байден призвал избирателей сделать выбор – «оставить следующему поколению больше или меньше свобод».

В Демократической партии, которую формально возглавляет сейчас Байден, у него нет заметных соперников. Так что все шансы на то, что на внутренних праймериз он сохранит свое лидерство и де-юре закрепит за собой право быть единственным кандидатом в президенты от демократов, у него есть. Хотя в стане демократов (равно как и в масштабе всей страны) немало несогласных с этим: последний опрос NBC News показал, что выдвижение Байдена не одобряет более половины сторонников этой партии и почти 70% американцев.

Главный аргумент противников Байдена – его возраст; сейчас Америкой управляет 80-летний человек, уже ставший самым пожилым главой государства в истории США. А также самым неработоспособным – в отпуске он провел чуть ли не половину времени, в течение которого ему удается пока еще быть президентом огромного государства.

Главным его соперником, судя по всему, опять будет Дональд Трамп, также официально вступивший в президентскую гонку. Но планы 45-го президента США могут нарушить итоги праймериз в Республиканской партии: в отличие от демократов, республиканцам есть кого предложить в качестве основного кандидата в президенты – губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Главным соперником нынешнего президента США, судя по всему, опять будет Дональд Трамп.

Главным соперником нынешнего президента США, судя по всему, опять будет Дональд Трамп.

Фото: REUTERS

Но, как заявил в эфире радио «КП» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, «Байден может победить только Трампа, любому другому кандидату от республиканцев он проиграет с разгромным счётом».

- Если Байден будет участвовать в следующих президентских выборах, то на них он может идти либо как миротворец, либо как человек, уничтоживший Россию. – считает Васильев. - Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, поэтому объявление за полтора года – явный фальстарт со стороны Байдена, в том числе и по состоянию здоровья. К моменту выборов ему будет – 81 год, а вопросов к его здоровью уже сейчас крайне много. Байден сделал заявление ради заявления, чтобы решить внутриполитические моменты в США. Что это значит для России? А ничего это не значит для России. Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.

Политика: В ВЕРХАХ