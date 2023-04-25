ВЦИОМ открыл регистрацию на Грушинскую социологическую конференцию

Открыта регистрация на XIII международную Грушинскую социологическую конференцию ВЦИОМ «Переустройство мира: исследования (в) новой реальности», которая пройдёт 25-27 мая на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. Конференция впервые за три года пройдёт в очном формате и соберёт более 1500 лидеров отрасли – ведущих учёных, социологов-теоретиков и практиков. Среди докладчиков представители Института социологии ФНИСЦ РАН, НИУ ВШЭ, Финансового университета, региональных и столичных исследовательских центров, вузов. В рамках конференции запланирована работа не менее 25 тематических секции, круглых столов, мастер-классов, креативных сессий. Регистрация продлится до 18 мая.

Конференция призвана познакомить широкую аудиторию с социологическими исследованиями в эпоху турбулентности. В программе – обсуждение таких актуальных трендов, как влияние нейросетей на исследования, культура «отмены» и новые сотрудничества, будущее городов и трансформация медиапространства, возможности синергии социологии и психологии в исследованиях и др.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров:

«Основная идея Грушинской конференции заключается в поиске образа будущего общества и исследовательской индустрии. Развилки, которые будут определять наше будущее, мы проходим прямо сейчас. Ситуация переустройства мира требует осмысления, описания, понимания уже сегодня. Как требует и нахождения общего языка, который позволил бы услышать и понять друг друга в атмосфере глобального конфликта».

Цель конференции «Переустройство мира: исследования (в) новой реальности» – обсуждение актуальных методологических и содержательных проблем социологии общественного мнения в профессиональном кругу социологов-практиков, а также заинтересованных пользователей социологической информации, представляющих государственные органы, политические партии, СМИ, общественные организации и коммерческие компании. Ключевая идея – поиск образа будущего общества и исследовательской индустрии».

Обсуждение пройдет по нескольким трекам. Трек 1 – Переустройство мира (ключевые тренды и общество расколов и конфликтов. Трек 2 – исследования и исследователи в новой реальности: методологические и методические вызовы, восстановление связанности мира: преодолевая стереотипы, от исследования к решению, от цифр к социальным изменениям.

Международная социологическая Грушинская конференция – главное ежегодное событие индустрии социологических исследований, которое проводится ВЦИОМ с 2010 года и привлекает внимание самого широкого круга участников. Она носит имя выдающегося российского социолога Бориса Грушина – родоначальника всесоюзной опросной сети, давшей начало сети ВЦИОМ и большинству опросных центров в России и странах бывшего СССР.