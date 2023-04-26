Кричали женщины: ура! И молнии в мужчин метали

Герои сериала «Грызня» ругаются на парковке, и эта ссора заводит их очень далеко. Фото: Кадр из фильма

Чем заняться в праздники, когда и картошка посажена, и от шашлыков уже воротит? Конечно, плюхнуться на диван и залпом посмотреть пяток-другой серий.

ЗАГРАНИЧНЫЕ

«Грызня» (Beef)

Драмеди. США, Netflix*

На парковке большого магазина из-за ерунды ссорятся двое: подрядчик-неудачник Дэнни Чо (Стивен Ян) и бизнес-леди Эми Лау (Эли Вонг). Оба кроют друг друга на чем свет стоит, и оба не в том состоянии, чтобы просто заткнуться и уехать. Отныне Дэнни и Эми одержимы друг другом. А от ненависти до любви...

Сериал исследует тему гнева в современном обществе. Даже хороший человек может слететь с катушек от постоянных стрессов. Оба героя - азиаты, и это неспроста: всюду считается, что они терпеливы и избегают конфликтов. Как бы не так!

«Терапия» (Shrinking)

Комедия. США, Apple TV

Очередная история в духе «Умерла жена - и все рухнуло» (вспомним сериал «Следом за жизнью»). На этот раз в центре сюжета - убитый горем психотерапевт Джимми (Харрисон Форд). Он тонет в своем горе и не в силах больше слушать жалующихся на жизнь клиентов. В какой-то момент бедолага плюет на этику профессии и начинает давать людям прямые советы: мужа-самодура - бросить, гневу - дать выход и т. п. Разумеется, все заходит слишком далеко. Но парадоксальным образом это помогает и клиентам, и самому Джимми.

«Мокрые псы» (Rain Dogs)

Черная комедия. Великобритания, BBC/HBO

Стриптизерша Костелло (Дейзи Мэй Купер) бедна как мышь (недоплачивают в Англии сотрудницам досуговой отрасли!), кормит дочь Айрис чем попало, они то и дело оказываются на улице, но им и в голову не приходит впасть в отчаяние. Как и другим жизнерадостным нищим обитателям Лондона. Судьба сводит мать-одиночку со старинным и очень богатым приятелем Селби (Джек Фартинг). Он несчастен, поскольку третируем злодейкой-матерью, зато у него есть деньги, чтобы помочь Костелло. Но им движет не просто альтруизм: мужчина словно обретает семью, которой у него, по сути, никогда не было.

«Сила» (The Power)

Научная фантастика, феминистическая антиутопия. Великобритания - Канада, Amazon Prime

По мотивам одноименного романа Наоми Олдерман.

В один прекрасный день все девочки-подростки на земле обнаруживают, что могут выпускать мощные электрические разряды из кончиков пальцев. Эти молнии могут даже убить. Девчонки быстро узнают, что способны пробудить эту силу и у взрослых женщин.

Ура, слабый пол отныне сильный! Гендерный баланс на планете меняется... В главных ролях Тони Колетт, Аулии Кравальо и др. Стоит ли говорить, что режиссер сериала - женщина (Угла Хейксдоттир).

«Любовь и смерть» (Love & Death)

Криминальная драма, триллер. США, HBO

Экранизация романа Джима Аткинсона и Джо Боба Бриггса «Доказательство любви: Правдивая история страсти и смерти в пригороде».

Кэнди (Элизабет Олсен) и Бетти (Лили Рэйб) - подруги и вместе поют в церковном хоре. Их мужья работают вместе в Силиконовой долине, их дочери тоже дружат. Внезапно у них оказывается один любовник. И тогда одна из подруг берется за топор.

*Здесь и далее указана зарубежная онлайн-платформа, выпустившая сериал. Все они официально недоступны в РФ. «КП» не поддерживает пиратство, но в сложившейся ситуации это единственный способ увидеть большинство зарубежных сериалов.

НАШИ

«Актрисы»

Драма с постиронией. Wink/Кинопоиск

Это нам кажется, что их жизнь - сплошные съемки, бешеные гонорары и толпы поклонников. На самом деле несчастье и дикая неуверенность в себе - привычное состояние для любого артиста - и никому не известного, и звезды первой величины. Режиссер Федор Бондарчук препарирует актерский мир, показывая нам вроде бы драму-драму, но отчего-то так и тянет рассмеяться. Актерский ансамбль радует глаз: в ролях Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Игорь Золотовицкий, Сергей Гилев и даже Лолита Милявская.

«Король и Шут»

Исполнитель главной роли в сериале «Король и Шут» Константин Плотников - копия Горшка. Фото: Кадр из фильма

Фэнтези-биография. Кинопоиск

Первую кинобиографию знаменитой панк-группы не поругал только ленивый - за плохонький сценарий, за никакущего исполнителя главной роли (Константин Плотников) - разве что и впрямь даже без грима похож на Горшка. Но у сериала все равно есть жирнющий плюс: в нем постоянно звучат песни «Короля и Шута». А значит, как мюзикл это вполне себе: в них же в принципе сюжет всегда условный. Неудачная драматическая составляющая не помешает вам отправиться по волнам памяти и вспомнить 90-е, когда вы, будучи худым и молодым, орали на концерте во все горло: «Разбежавшись, прыгну со скалы!»

И, кстати, в сериале оживает мифологический мир из песен «КиШа».

«Жить жизнь»

Любовь Аксенова и Роман Васильев в сериале «Жить жизнь» расскажут необычную историю страсти. Фото: Кадр из фильма

Детективная и психологическая мелодрама. START

Красивая и богатая маркетологиня (Любовь Аксенова) долго приходила в себя после трагической гибели мужа. Наконец оклемалась, полюбила мужчину (Роман Васильев). А тот оказался манипулятором, каких мало. И тянет ее к нему, и видит она его лицемерие. Ой, что будет! Если описание сюжета вас не отвратило, вы наверняка девушка. Включайте - вам, скорее всего, понравится. Мужчины тоже могут посмотреть - если хотят выспаться.

«На дне»

Комедия. PREMIER

28-летний Степа (Данил Тябин) выходит из тюрьмы по УДО. Умирает его бабушка, оставившая ему в наследство квартиру. Степа хотел было начать новую жизнь, но оказалось, что у бабушки было криминальное прошлое. И умерла она, задолжав плохому полицейскому 2,5 млн руб. По воле судьбы Степа становится борцом за справедливость. За себя и за бабушку!

«Почка-2»

Драмеди. KION

И снова Любовь Аксенова. Ее героиня Наташа Кустова чудом выжила в первом сезоне, добившись-таки пересадки почки и вроде бы все-все поняв про жизнь. Очнувшись, она понимает, что страшно влюблена в Мишу (Григорий Чабан), перед которым к тому же в неоплатном долгу. Наташа решает спасти Мишу - ведь ему тоже нужна пересадка. Но вот беда: он знать ее не желает и от помощи отказывается. Тогда Кустова решает ускорить очередь и найти почки всем, кто в списке перед ее Мишей. А это несколько десятков человек. Методы Наташа использует из прошлой, неправедной жизни, и, конечно, все идет не так, как она задумала.