Анекдоты: В психушке подключили интернет, и через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров

По числу чисто английских убийств Англия находится на втором месте после российского телеканала «ТВ Центр».
* * *
- Люблю мыслящих людей! - заметил как-то раз ученый.
- А я - верующих, - возразил поп.
- А я - деловых, - сказал банкир.
- А мне нравится любой, у кого есть голова на плечах! - воскликнул палач.
* * *
Она влюбилась в него, потому что он был строен и молчалив.
А он просто физически не мог говорить и втягивать живот одновременно…
* * *
Беседуют два студента консерватории:
- Скоро защита диплома, а у меня ничего не выходит.
- А ты возьми диплом нашего препода и перепиши все ноты в обратном порядке.
- Да я пробовал.
- Ну и что?
- Вальс Шуберта получается.
* * *
Когда-нибудь задумывались, сколько вы тратите на алкоголь?
Вы могли бы тратить больше, если бы не ели!
* * *
Если кому-то очень хочется развестись, передаю ценный совет моей бабушки: «Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!»
* * *
Хочу быть змеей. Лежишь лежа, сидишь лежа, ходишь лежа, жрешь лежа.
* * *
Поймали три русских олигарха Золотую Рыбку. Рыбка взмолилась:
- Отпустите - три желания исполню.
- Да есть у нас все, - отмахиваются.
- Ну хоть что-нибудь, подумайте...
- Ну вот я участок на Мадагаскаре прикупил, а там муравьи здоровенные...
- Я тебе маленького муравья наколдую: он их всех сожрет, а потом сам сдохнет.
- Ну дык я в Испании дом купил, а там тараканы вот такенные!
- Я тебе маленького таракана наколдую - он их всех сожрет, а потом сам сдохнет.
- Слышь, Рыбка, а нет ли у тебя ма-а-аленького налогового инспектора?
* * *
Трижды был в гражданском браке.
Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?