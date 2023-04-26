Анекдоты: В психушке подключили интернет, и через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров

По числу чисто английских убийств Англия находится на втором месте после российского телеканала «ТВ Центр».

* * *

- Люблю мыслящих людей! - заметил как-то раз ученый.

- А я - верующих, - возразил поп.

- А я - деловых, - сказал банкир.

- А мне нравится любой, у кого есть голова на плечах! - воскликнул палач.

* * *

Она влюбилась в него, потому что он был строен и молчалив.

А он просто физически не мог говорить и втягивать живот одновременно…

* * *

Беседуют два студента консерватории:

- Скоро защита диплома, а у меня ничего не выходит.

- А ты возьми диплом нашего препода и перепиши все ноты в обратном порядке.

- Да я пробовал.

- Ну и что?

- Вальс Шуберта получается.

* * *

Когда-нибудь задумывались, сколько вы тратите на алкоголь?

Вы могли бы тратить больше, если бы не ели!

* * *

Если кому-то очень хочется развестись, передаю ценный совет моей бабушки: «Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!»

* * *

Хочу быть змеей. Лежишь лежа, сидишь лежа, ходишь лежа, жрешь лежа.

* * *

Поймали три русских олигарха Золотую Рыбку. Рыбка взмолилась:

- Отпустите - три желания исполню.

- Да есть у нас все, - отмахиваются.

- Ну хоть что-нибудь, подумайте...

- Ну вот я участок на Мадагаскаре прикупил, а там муравьи здоровенные...

- Я тебе маленького муравья наколдую: он их всех сожрет, а потом сам сдохнет.

- Ну дык я в Испании дом купил, а там тараканы вот такенные!

- Я тебе маленького таракана наколдую - он их всех сожрет, а потом сам сдохнет.

- Слышь, Рыбка, а нет ли у тебя ма-а-аленького налогового инспектора?

* * *

Трижды был в гражданском браке.

Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?