Россия создает свою коалицию: попытки США и Европы помешать все больше напоминают истерику

Специальная военная операция никого из настоящих партнеров России не испугала. Фото: Shutterstock

Вы будете смеяться, но США опять обделались. Нет, я не про очередной железнодорожный состав, который на полном ходу сошел с рельсов. Я про их политику попытаться блокировать Россию и взять ее в кольцо. Буквально сегодня президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса объявил, что по решению правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) ЮАР выйдет из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

- Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — заявил он после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Напомню лишь, что МУС - это то самое порождение Запада, которое давеча выдало ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России.

Эдак вот неотжатой половой тряпкой из ведра да по немытой харе. Смачно получилось, ничего не скажешь. Напомню еще, что в ЮАР в августе нынешнего года должен пройти саммит глав государств БРИКС – международного объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

И без того ничтожный ордер, выписанный прокурором МУС, стал дешевле туалетной бумаги, и его можно употребить для того, для чего он и предназначен. Если, конечно, кому не жалко своей задницы. А ведь планировалось, что это будет громкий такой хлопок, который вместе с высылкой российских дипломатов должен был произвести фурор. Произвел. Но не фурор, а громкий пук в воду.

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса объявил, что страна выйдет из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати говоря, действия немцев после провального визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Пекин, ничтожность которого стала еще более явной после безусловного политико-дипломатического успеха переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве, вызвала в Европе и Вашингтоне очень большую озабоченность. Как свидетельствует весьма информированный высокопоставленный источник, более всего американцев и европейцев напрягает не столько сам факт укрепления российско-китайского союза, сколько то обстоятельство, что целый ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки после этого рандеву лидеров двух великих держав лишь укрепились в своих намерениях не идти в фарватере американской политики и продолжать сохранять полный нейтралитет в вопросе о конфликте на Украине. И сейчас вполне успешно сопротивляются попыткам Вашингтона запустить их на свою орбиту.

Берлин буквально заставили предпринять последний антироссийский демарш с высылкой дипломатов. И, как говорит все тот же источник, этим шагом ФРГ должна была подкрепить тезис, который пыталась донести Бербок руководству КНР – мол, переходите на правильную европейскую сторону, потому что Россия нерукопожатна. Но насколько деградировали европейские (вернее, американские, потому что сигналы идут из-за океана) дипломатия и аналитика, если они всерьез рассчитывали такой топорной демонстрацией воздействовать на тысячелетиями выверенную китайскую традицию избегать непродуманных действий? Просто как какие-то тупые подмастерья, вызванные на усиление из ведомства Кулебы вроде того же Мельника.

Запад в лице США и ЕС сейчас реально бьются в истерике. Все их попытки и усилия приводят не к планируемым, а к совершенно противоположным результатам. Как сообщил представитель ЮАР Анил Суклал, перед августовским саммитом БРИКС еще 19 стран проявили интерес к присоединению к организации. И, кстати, решили сделать это очень вовремя.

- Будет обсуждаться расширение БРИКС и условия, как это произойдет. Тринадцать стран официально обратились с просьбой о присоединении, ещё шесть — неофициально. Мы получаем заявки на участие каждый день, - рассказал господин Суклал.

А ведь Россия может предложить не только БРИКС, но и ЕАЭС, и ШОС. И, знаете, что самое интересное во всей этой истории? Что проводимая нашей страной на территории Украины специальная военная операция никого из этих стран не испугала. И не препятствует развитию международного сотрудничества, торговли с партнерами и т.д. Кстати, планы Китая развивать новые транспортные коридоры проекта "Один пояс – один путь" окончательно ставят "крест" на планах Запада устроить России экономическую блокаду.

Правильной дорогой идем, товарищи! И с верным расчетом.

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