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Вторые сутки беспилотники сбивают десятками

Продолжается большая жатва украинских беспилотников. Накануне российские ПВО скосили 38 БПЛА, в минувшие стуки — еще 15, а в Селидово в ДНР уже не будет нам мешать радиолокационная станция наведения целей украинского ЗРК С-300. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нейтрализовала четыре ДРГ противника, а также 65 бойцов ВСУ, две бронемашины, пикап и склад боеприпасов 67-й мехбригады в Терновой. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении упокоила до 80 воинов с трезубцем, две БМП и гаубицу Д-20. «Южная» группировка войск и штурмовые отряды на Донецком направлении нанесли противнику такой урон: до 360 «воинов света» и наемников, 7 БМП, 8 бронемашин, 7 автомобилей, гаубица Д-20, две САУ«Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила почти полторы роты, бронемашину, 9 автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и САУ «Акация». На Херсонском направлении противник утратил до 20 украинских военнослужащих и американскую Арт систему М777. Три топора в землю!

В ВСУ небоевые потери из-за внутренних конфликтов

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что «воины света» несут небоевые потери из-за участившихся конфликтов между различными подразделениями в зоне СВО. Марочко заявил: «В Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт». Поводом стало то, что украинское командование в приказном порядке заставило «своих» радикалов предоставить грузинским наемникам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. И, когда наемники прибыли, по словам Марочко, все переругались. Перепалка переросла в перестрелку. В результате дикой разборки ВСУ потеряли не менее десяти бойцов. Как минимум три человека погибли или получили тяжелые ранения. Ну да, так выглядят «настоящие герои».

48 тысяч бойцов незалежной готовы к майскому наступлению

The New York Times сообщила со ссылкой на Пентагон, что у Киева к концу апреля будет 12 бригад по 4 тысячи в каждой. Которые в мае планируют начать наступление. По данным издания, девять из этих бригад полностью обучены и оснащены США и их союзниками по НАТО. Американские эксперты полагают, что операция ВСУ будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии в Азовском море, недалеко от Крыма. Приводится мнение Александра Вершбоу, экс-посла США в Москве, полагающего, как и многие в Америке, что от этого контрнаступления зависит все. И оно определит, возможен ли какой-либо благоприятный исход для Киева «с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания значительных рычагов для достижения урегулирования путем переговоров». Впрочем, даже американские официальные лица считают маловероятным резкое изменение ситуации в пользу Зеленского.

В США обвиняют Зеленского в шантаже

Тони Шаффер, подполковник Вооруженных сил США, полагает, что шестой украинский президент использует ситуацию вокруг предполагаемого контрнаступления ВСУ для прямого вовлечения НАТО в конфликт. Шаффер в эфире YouTube-канала Judding Freedom заявил: «Зеленский пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения своих целей: расширить конфликт и попытаться добиться прямого вмешательства НАТО». Подполковник уверен, что Киев шантажирует Запад для прямого участия альянса в боевых действий. А сам украинский лидер регулярно прибегает к тактике «беспомощной барышни», выдавая стоны о нехватке оружия и о том, как плохо могут кончиться непоставки. Почему же могут - обязательно кончатся!

Президент Литвы требует перехода «красных линий»

Гитанас Науседа, президент маленькой, но гордой Литвы, заявил, что странам Запада пора пересечь любые «красные линии», связанные с военной помощью самостийной. В интервью Der Spigel лидер этой могучей прибалтийской державы воззвал к свободному миру: «Для меня ясно, что мы должны пересечь все красные линии. Иначе потеряем время. Оглядываясь назад, мы потеряли время. Мы слишком долго откладывали принятие определенных решений». Науседа убежден, что западные союзники, много недель решавшие вопрос с поставками танков, заплатили «очень высокую цену». И оттого надо скорее пересечь такую «красная черта», как поставка Киеву перспективных боевых самолетов западного типа. Президент Литвы пригвоздил: «Воздушное пространство - важный элемент этой войны. Чтобы Украина могла эффективно защищаться, ей нужны самолеты и больше систем ПВО. Это важно не только для Украины, но и для нашей безопасности». То есть этот 59-летний воин со злом, который 35 лет назад вступил в КПСС и клялся бороться за дружбу народов СССР, теперь - борец с идеалами своей молодости?

Британцы увидели, что защита Севастополя усилена дельфинами

NavalNews, официальное издание британского флота, сообщает, что в апреле защита Севастополя «усилена боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны». В материале британского СМИ дана высокая оценка оборонительной системе Севастопольской гавани.

Известный военно-морской эксперт H. I. Sutton информирует заинтересованных читателей, что ни один морской беспилотник украинских военных не смог проникнуть в бухту на западе Крыма ни при атаке 24 апреля, ни ранее. Британский эксперт заявляет: «Русские предпринимают масштабные меры по усилению защиты гавани от подобных атак. Вход в Севастопольскую гавань теперь защищен не менее чем шестью слоями физических барьеров. И это вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам против водолазов и огневым точкам». В публикации только не сообщается, что Киев нарушил гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, по которому из порта Одессы на юго-запад уходят суда с зерном. И что именно из этой зоны атаковались пункты базирования Черноморского флота и гражданская инфраструктура южного российского полуострова. Это — вижу, это — не вижу, а здесь барабульку заворачивали.

ЕС выделил Киеву 1.5 миллиарда евро

Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсетях сообщила, что Евросоюз выделил Киеву новый транш макрофинансовой помощи. Ее размер составил 1,5 миллиарда евро. Глава Еврокомиссии заявила: «Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро, Евросоюз продолжит помогать Украине противостоять России, поддерживать работу институтов и инфраструктуры незалежней». Оружия страны Евросоюза уже поставили киевскому режиму более чем на 13 миллиардов евро. Качайте, качайте, у этой бочки давно пробито дно.

В Киев прибыл киберспецназ из Пентагона

Генерал ВС США Уильям Хартман сообщил, что Пентагон направил в незалежную более четырех десятков сотрудников подразделения Cyber National Mission Force (CNMF). Оно действует в рамках Минобороны Соединенных Штатов. И привлечено для участия в кибероперациях в интересах Киева. По словам Хартмана, подразделение CNMF направило в самостийную 43 своих опытных кибербойцов. Они должны осуществлять «оборонительные операции», охотиться за общими противниками, находить новые инструменты и возможности. Горький опыт натовского бункера подо Львовом вас ничему не научил?