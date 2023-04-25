Народ отправлен на мясорубку: могильщик и священник стали самыми востребованными профессиями на Украине

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Весна – это период не только цветения природы, но и выбора дальнейшего жизненного пути вчерашними школьниками. Не только у нас, но и на Украине. Где в нынешних условиях профориентация приобрела некоторые специфические черты.

Как там было у Маяковского?

У меня растут года,

Будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,

Чем заниматься?

Там дальше было: "Нужны работники – столяры и плотники!" но вот как раз эти особо сейчас не нужны. Плотники еще туда-сюда – гробы делать, а вот востребованность на рынке столяров оставляет желать лучшего. А вот стать мобилизованным ВСУшником проще простого, и вакансия востребованная, но с желающими проблемами. И платят немного, и контракт может быть расторгнут досрочно, при этом, даже и не успеешь об этом узнать.

Можно, конечно пойти во врачи, желательно, в главные. Они сейчас зарабатывают ого-го как! Мобилизованные и призывники. С одной головы от 3-х до 10-ти тысяч баксов, в зависимости от степени инвалидности за справку об освобождении от мобилизации. Настоящий бизнес, который поставлен на широкую ногу. Но есть нюансы. Прямо со школьной скамьи в него не впрыгнешь. Мединститут надо закончить, а это сейчас проблематично – в стране на 82% увеличилось количество студентов из числа мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, которые как раз очень не хотят гнить в окопах. Попробуй поступи хотя бы в библиотечный, а не то что медицинский институт. А потом еще и рядовым врачом придется поработать совсем за другие деньги, поскольку справку подписывает главный врач. Так что это все плюсы, до которых надо дойти через сплошные минусы. Есть еще два – большая текучка кадров, потому что главврачей вяжут за коррупцию одного за другим. И это плюс, потому что путь в главные укорачивается. Но есть и минус – одним из тех, за кем придут, можешь стать сам.

Нет, главврачом хорошо, а военкомом лучше. Военком – он почти как врач, тоже может забраковать призывника, а может направить в тыловую часть. Своя рука владыка, а потому и расценки даже повыше, чем у врачей. Начинается от 5 штук "зеленых", а дальше, сколько фантазии не жалко. Опять же, с западной гуманитаркой можно всякие "шахер-махер" производить, а на вопросы любопытных отвечать: "Военная тайна!" Вон, например, военный комиссар Одесской области Евгений Борисов приобрёл в Европе "Гелендваген" 2022 года выпуска стоимостью более 10 млн гривен и задокументировал его как "гуманитарную помощь". Но тоже минусы имеются. Во-первых, родственники мобилизованных и особо тех, которые уже погибли, могут применить к военкому физическую силу. И даже очень грубую. Говорят, уже начали применять в отдельных районах. Во-вторых, тоже могут взять за задницу и отправить на самый "передок", но не на тот, о котором грезят военные укромозги после третьего стакана. Причем, не только за коррупцию, но и за невыполнение "плана по мобилизации". Поскольку многочисленные добровольцы научились очень быстро убегать от патрулей и облав зондер-команд военкоматчиков. Да и просто так не устроишься – надо поступать в военное училище, сначала послужить офицером. Нет, не годится.

Нет, военкомом хорошо, а могильщиком лучше. Вот, корреспондент американского АР в Днепропетровске, который укры стали называть Днепром (наверное, сложные слова уже не осиливают выговорить), например, набрел на могильщиков. Как оказалось, копатели могил сейчас востребованы не меньше, чем горячие пирожки морозной зимой. Трудятся в четыре руки в три смены, и их постоянно не хватает, надо еще и еще. Не успевают. Российские бойцы взяли какие-то повышенные обязательства по досрочному возвращению ВСУшников домой. И могильщики в украинских городах в большом дефиците даже при том условии, что с поля боя в последний приют возвращаются не так, что большинство погибших ВСУшников. Нет, где к рытью могил привлекают механизацию в виде экскаваторов, еще успевают, а без них – совсем никак. Плюсы – платят неплохо, работа на свежем воздухе, на кладбище не убивают. Минусы – никакой гарантии от мобилизации и от перспективы из копателя могил переквалифицироваться в обитателя.

Нет, могильщиком хорошо, а священником – лучше.

Но не обычным и не простым священником, а служителем в раскольничьей секте ПЦУ/СЦУ. Не хватает их сейчас катастрофически. Не желают изменять своей вере ни священники канонической УПЦ, ни прихожане. Дефицит такой, что по городам Украины уже стали объявления расклеивать, даже на столбах. "Епископ" ПЦУ Паисий Кухарчук умоляет "искать мужчин, которые могут стать священнослужителями УПЦ". А текст в объявлениях еще проще.

"Стань служителем церкви уже сейчас!

Приглашаем желающих на 3-хнедельные курсы служителей ПЦУ.

После прохождения курсов ты получаешь профессию:

- иподиакона, дьякона, священника ПЦУ

- стабильную зарплату

- быстрый карьерный рост.

Для поступления необходимо сдать тест на знание украинской мовы на, минимум, 36 баллов из 100".

Для понимания – 36 баллов из 100 на тесте по укромове – это три с минусом, даже с двумя. И стандартное обучение священника длится обычно не менее 5-ти лет. За три недели можно научиться разве что рясу с подрясником надевать правильно.

Зато высокая зарплата и карьерные перспективы, а еще освобождение от мобилизации и отправки во фронтовые окопы. Пожалуй, сейчас это самая перспективная профессия для украинской молодежи. Тем более, что и "по мойве" экзамен они сдавали.

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