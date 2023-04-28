Ограбление банка: Разгадай картинку-детектив

Ограбление банка Фото: Сергей СОКОЛОВ

Произошло ограбление банка, и капитан Правдолюбов срочно прибыл на место преступления. Выяснилось, что грабитель вошел в банк как обычный посетитель, усыпил сотрудников газом и сбежал с деньгами через окно по веревке. Рядом под окном была разбита бутылка с соком. Видимо, налетчик второпях выбил ее у кого-то из рук. Правдолюбов внимательно осмотрел прохожих, вычислил грабителя и понял, где находятся украденные деньги.

А вы догадались, как действовал преступник?

Ответ

Банк ограбила женщина с костылями. Ее следы идут до колодца без костылей. Она взяла костыли в колодце для отвода глаз и там же спрятала деньги.