Военная спецоперация на Украине 26 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 апреля 2023 года.

Во время эвакуации мирных жителей из западных районов Артемовска в ДНР один из снайперов украинского националистического батальона переоделся в гражданскую одежду, пытаясь таким образом сбежать, рассказал боец группы «Вагнера».

Он добавил, что мирных граждан находят в домах и подвалах.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о небоевых потерях украинской армии из-за конфликта между подразделениями. В результате конфликта ВСУ потеряли около 10 бойцов, трое из которых потеряны безвозвратно. Расследованием инцидента займется военная прокуратура и СБУ.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 360 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Основные бои на этом направлении проходят в Артемовске, штурмовые отряды при поддержке ВДВ и тактической авиации продолжают освобождение западной части города и пресекают переброс резервов ВСУ.

ВС России на Купянском направлении пресекли деятельность четырех украинских диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области.

На Донецком направлении, в Артёмовске, российские штурмовые отряды продолжают активное уничтожение войск противника.