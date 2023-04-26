Татьяна Навка поразила смелым образом с короткой стрижкой

Фото: соцсети

Татьяна Навка в свои 48 лет прекрасно выглядит. Ее легко можно перепутать с 20-летней девушкой. Фигуристка по-прежнему выходит на лед и может похвастаться идеальной фигурой. А на днях Олимпийская чемпионка поразила публику смелым образом, от которого аж дух захватывает.

Татьяна Навка кардинально изменилась ради модной фотосессии. Фигуристка предстала перед камерой в узком мини платье черного цвета с невероятным декольте до талии.

Но особое внимание к себе привлекла новая прическа красавицы. Навка предстала платиновой блондинкой с короткой стрижкой. "У меня были эксперименты с цветом волос, но блондинкой я чувствую себя комфортнее всего", - говорила она.

Кадрами с бэкстейджа Татьяна поделилась в соцсети и восхитила подписчиков своей молодостью и красотой. Многие признались, что сперва даже не узнали фигуристку. Фолловеры заявили, что спортсменку "омолодила" непривычная прическа.

"Это будет красиво! Скоро поделюсь с вами этой красотой", - пообещала Навка. Во время фотосессии Татьяна много улыбалась.

Фото: соцсети

Ранее Татьяна делилась секретом красоты. "Для меня залог красоты - здоровый сон по восемь часов, правда, не всегда это получается... По утрам я очень люблю поваляться в постели. Чтобы быстрее взбодриться, принимаю контрастный душ. Раз в неделю я хожу в русскую баню с дубовыми вениками и посещаю косметолога", - делилась знаменитость.