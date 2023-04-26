Когда нас заменит искусственный интеллект: треть человеческих профессий могут пропасть из-за нейросетей

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Отберут ли нейросети работу у людей? Этот вопрос волнует многих после того, как чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ), вроде ChatGPT, принялись демонстрировать свои удивительные возможности. Например, картины созданные нейросетями побеждают на художественных конкурсах, а недавно чат-бот написал тексты в стиле Эминема и рэпера Дрейка, да так раздухарился, что ценители их творчества не смогли отличить подделку от оригинала. Впрочем, писать стихи в стиле “поток сознания” у нейросетей действительно получается неплохо, а вот сгенерировать связанное повествование с сюжетом они пока не в состоянии. Но это уже другая история…

- Меня часто спрашивают: что произойдет после массового внедрения ChatGPT? Стоит ли ожидать массовой безработицы? - говорил на площадке Марафона общества Знание известный IT-специалист Джасприт Биндра. Он преподает в Кембриджском университете, работал в Microsoft, а затем основал компанию Tech Whisperer Limited. - И я хочу успокоить людей - разные профессии ожидает разная судьба. Есть виды деятельности, которым массовое увольнение не грозит, например, журналистка. Но 30-40 процентов профессий, которые не требуют высокой квалификации, могут пропасть из-за ChatGPT. К счастью, будут созданы новые рабочие места, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

Нечто подобное происходило в прошлом. Появление автомобилей убило ремесло извозчика, но при этом породило одну из самых массовых профессий - армию водителей.

По словам Джасприта Биндра, искусственный интеллект это совокупность нескольких наук.

- Машинное обучение было придумано еще 70 лет назад и сегодня мы наблюдаем, как эта технология эволюционирует и развивается.

- Глубокое обучение - это следующий этап, когда между собой взаимодействует несколько уровней обучения.

- Нейросети - это слои сетей, объединенные единой архитектурой.

- Сегодня мы достигли очередной вершины - это ChatGPT, языковая модель на основе генеративного искусственного интеллекта, которая способна спорить с человеком, приводить аргументы. Современные языковые модели оперируют огромным массивом данных и работают по принципу прогнозирования. Например, как только вы начинаете набирать в поисковике начало фразы, нейросеть тут же подсказывает ее окончание. Нередко ИИ ошибается, но с каждым новым обновлением нейросети становятся все точнее и умнее.

Какой следующий шаг в эволюции машинного разума? Появление универсального искусственного интеллекта, который будет в состоянии решать общие, а не узкоспециализированные задачи. То есть он и в шахматы сыграет, и лекарство новое создаст и проведет диагностику автомобиля вместо мастера автосервиса.

- Некоторые эксперты опасаются, что благодаря нейросетям фейковая информация может заполонить интернет. Может ли ИИ самостоятельно отличить фейк от правды? - спросила индийского ученого одна из слушательниц.

- Проблема в том, что генерирующие модели обучаются на данных из интернета. А фейковую информацию в интернете публикуют люди. Получается замкнутый круг, чем больше фейков публикуют пользователи в интернете, тем больше плохих данных используется для тренировки ИИ. А он опираясь на недостоверную информацию в свою очередь генерирует фейки. Поэтому Илон Маск и говорит, что нужно что-то делать с этикой искусственного интеллекта. Сегодня нет алгоритма, который мог бы отличить правду от лжи и это серьезная проблема.

Следующий вопрос из зала касался скандальной истории, приключившейся в РГГУ, когда студент с помощью ChatGPT написал дипломную работу за сутки. Существует ли способ узнать, написан ли текст человеком или нейросетью?

- После того как появился ChatGPT, первыми его начали использовать студенты: писали сочинения, искали ответы для контрольных, - объясняет Джасприт Биндра. - Профессора стали пугаться, ведь рушится привычная система образования. Были даже предложения писать проверочные работы от руки на бумаге. Но такая же паника случилась, когда появились первые калькуляторы. Некоторые учителя запрещали ими пользоваться, полагая, что дети станут глупее. Но оказалось, что лучше всех учебный материал осваивали, как раз те ребята, которые использовали калькуляторы. Поэтому когда появляется новая технология нужно не запрещать, а учить студентов, как ей пользоваться. Кстати, проблему достоверности легко можно решить на аппаратном уровне, добавив в настройки функцию, которая будет наносить голограмму на все, что делает нейрочат.

Красивую точку в теме поставил модератор сессии Иван Оселедец, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI: “Когда нам в Сколтехе студент принес работу, явно списанную с ChatGPT, мы в свою очередь засунули ее в чат и попросили оценить. Искусственный интеллект вынес вердикт: написана какая-то ерунда. Как говориться за что боролся, на то и напоролся…”