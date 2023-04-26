Нурсултан Медеткулов: «Альтернатив автомобильным грузоперевозкам мало»

Сфера логистики в Кыргызстане активно развивается. Только за предыдущий год объём грузов, перевезённых всеми видами транспорта с января по май, увеличился на 45%, составив 14 млрд тонн. Способствовали этому как экономическая ситуация и развитие e-commerce, так и развитие логистической сети и новые решения, которые предлагают отдельные игроки рынка. Как, например, одна из ведущих транспортных компаний страны – «ДулДул», которая существует на рынке более 30 лет и фактически застала все этапы становления сферы логистики. Первый заместитель гендиректора Нурсултан Медеткулов рассказал, как «ДулДул» добился своего респектабельного статуса, и проанализировал развитие и перспективы сферы в целом.

- Нурсултан, сейчас компания “Дул Дул” занимает лидирующую позицию на рынке логистики и грузовых перевозок в Кыргызстане, но всего десять лет назад она работала с пассажирами, а не с грузами. Почему случилась такая резкая смена направления?

- Действительно, до 2012 года компания успешно осуществляла пассажирские перевозки внутри страны, а затем, по моей инициативе перешла на международные грузовые перевозки.

Я сразу понимал, что именно этот переход может послужить хорошим толчком к развитию компании. Кыргызстан не имеет выходов к морю, а железнодорожные развязки тут развиты очень слабо. Из этого было ясно, что в автомобильных грузовых перевозках заложена очень большая перспектива. Я начал изучать эту сферу и внедрять её методы в жизнь. Прошу заметить: на старте у нас не было ни одной грузовой машины. Сейчас в парке – 110 грузовых автомобилей, которые приносят миллионные обороты.

Сегодня «ДулДул» имеет безупречную репутацию и хорошо известна именно в сфере грузоперевозок и логистики, нам доверяют клиенты и в нашей стране, и за рубежом. У нас очень много партнёров – в том числе, из Европы, России, Турции.

- Да, я знаю, что Вы сотрудничаете с компаниями с мировым именем, такими, как John Deere, Dogtas Exclusive, Flovell. Какое значение имеет в создании новых контактов личные качества и навыки руководителя? И в целом, на что лично вы делаете упор в своей работе?

- Моя главная задача – это развитие компании. Это включает в себя целый ряд направлений, за которые я отвечаю. Одно из основных направлений моей работы – работа с клиентами. Я общаюсь с постоянными клиентами, поддерживаю в них интерес к сотрудничеству с нами. Многие клиенты обращаются к нам как раз благодаря личному знакомству и общению со мной на различных бизнес-мероприятиях. В этом, безусловно, важны так называемые soft-sills, о которых сейчас много говорят. Без них вряд ли получится заключить выгодный контракт.

Также мы с командой неоднократно пробовали рекламироваться в социальных сетях, чтобы привлекать новых клиентов - это тоже даёт хорошие результаты и напоминает, что любому бизнесу необходимо следить за развитием технологий и по возможности прибегать к их помощи.

Кроме работы с клиентами, это также организация грузоперевозок и мониторинг автотранспорта: где какая машина едет, откуда какие грузы необходимо забрать. Я анализирую потребности рынка и, исходя из них, регулирую, в каком направлении нам стоит больше работать. В зависимости от сезона различные направления могут становиться менее рентабельными или, наоборот, требуют повышенного внимания. Всё это мы обязательно учитываем. Этими вопросами занимается команда диспетчеров и логистов, а я координирую их работу.

Ещё я часто поднимаю общие проблемы транспортного сектора, которые влияют на работу не только нашей компании, но и многих других – это нехватка необходимых разрешительных документов, простои машин на границах и так далее. Сложностей в сфере перевозок у нас в стране, конечно, немало, потому что направление стало развиваться буквально последние 30 лет, после распада Советского Союза. Но мы стараемся их решать.

- Вы активно участвуете в решении вопросов транспортного сектора на государственном уровне, даже выступали как эксперт в службе Фитосанитарного контроля Кыргызстана в составе рабочей группы. С какими проблемами и сложностями сейчас сталкивается сфера логистики?

- Санитарный контроль – один из важных вопросов в сфере перевозок. Дело в том, что в некоторых странах нашим товарам приходится повторно проходить санитарные контроли. Конечно, это и неудобно, и долго. Такие моменты мы обязательно стараемся упростить, обращаем на них внимание, чтобы наши государственные органы постарались как-то согласовать эти правовые нормы с другими странами и упростить прохождение контролей.

Многие правовые аспекты решаем и сами, в том числе я лично. Допустим, есть вопросы по дозволам – разрешительным документам для международных грузоперевозок. Мы уверены, что количество дозволов для перевозчиков из других стран нужно строго контролировать, ведь иначе у них будет сильное конкурентное преимущество перед перевозчиками из нашей страны.

Ещё перед нами стоят вопросы по увеличению квот между странами. Для того, чтобы разрешить эту важную для транспортного сектора проблему, мы ездили на переговоры в другие страны. А прямо сейчас работаем над вопросом с Арабскими Эмиратами – дело в том, что у нас пока нет с этой страной двухстороннего соглашения, и это очень усложняет работу. Но мы решаем эту проблему, и, думаю, в скором времени у наших перевозчиков будет возможность возить грузы из Эмиратов.

- Чтобы показывать такие высокие результаты на рынке, как у компании “ДулДул”, необходима слаженная работа серьёзной команды. Вы, как первый заместитель гендиректора, успешно руководите большим коллективом, вместе с которым поддерживаете статус лидера на рынке грузоперевозок и покоряете всё новые вершины - например, компания входит в бизнес-клуб “ЖИА” и ассоциацию перевозчиков. Поделитесь, как добиваетесь таких значимых результатов и чем мотивируете подчинённых?

- Я очень горжусь нашей командой. Это всё – настоящие профессионалы своего дела, которые придерживаются высоких стандартов. Благодаря им и их работе, компания имеет высококлассную репутацию. Мы понимаем, как важно людям, чтобы их грузы были доставлены в срок, и всегда выполняем свои обязательства. Пожалуй, это можно назвать нашей миссией, для которой работает каждый член команды. Мы все стремимся к одному.

Ещё хочу отметить, что наш коллектив активно проявляет себя не только в рабочих моментах, но и ведёт общественную работу. Очень важное для нас направление – благотворительность. Это имеет большое значение для каждого – когда можешь помочь тому, кто в этой помощи нуждается. «ДулДул» регулярно поддерживает благотворительные инициативы. Мы поддерживаем лучших студентов стипендиями, высаживаем на субботниках и различных акциях деревья – например, в 2018 году посадили около 100 декоративных деревьев. Тёплые отношения связывают нас и с благотворительным фондом «Элим Барсынбы», который был создан при поддержке Ассоциации молодых предпринимателей и стремится искоренить бедность в стране.

- К слову, об ассоциациях и объединениях предпринимателей – вы состоите во многих организациях и бизнес-клубах, в том числе, являетесь членом закрытого международного бизнес-клуба премиум-уровня CLUB 500. Он известен своими высокими требованиями к кандидатам и большим процентом отказа в членстве, так что попадают туда действительно только лучшие в своей сфере. Расскажите, что именно вам, как успешному и состоявшемуся специалисту в своей сфере, приносят бизнес-клубы?

- В бизнес-сфере это очень важно и полезно: в клубах знакомишься с другими сильными и успешными людьми, можешь взглянуть на свой бизнес со стороны и найти для него новые точки роста. В каком-то смысле это мотивирует и вдохновляет. Кроме того, как я уже упоминал, личные знакомства и общение помогают найти новых клиентов, то есть это вопрос развития уже не только меня лично, но и всей компании.

Говоря о CLUB 500 в Эмиратах, действительно, вступить туда может далеко не каждый. Для этого нужно успешно пройти очень жёсткий отбор со множеством критериев. Один из основных - это, конечно, заслуги. Оценивают вклад, который кандидат внес в своей индустрии. В этом престижном клубе я сейчас единственный представитель сферы логистики из Кыргызстана.

Кроме этого, активно участвую в различных ассоциациях в нашей стране. Непосредственно состою в клубе prokg.org – это клуб в Кыргызстане, куда входят очень знаменитые соотечественники, каждый – профессионал в своей сфере, который обладает большим багажом знаний и опыта. Также я вхожу в самую крупную бизнес-ассоциацию Кыргызстана «ЖИА», которая объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

- Недавно «ЖИА» наградило вас, как победителя, в номинации «Молодой бизнесмен». Из других ваших побед можно особо выделить награды от Министерства транспорта и коммуникации и от Парламента Кыргызстана – их крайне непросто заслужить, ведь это признание эксперта и специалиста на государственном уровне. С высоты своих знаний и наблюдений, каким вы видите дальнейшее развитие транспортной логистики в стране?

- Логистика и автомобильные перевозки в нашей стране будут развиваться достаточно стабильно и хорошо. В первую очередь потому, что сама страна – транзитная и граничит с самым крупным мировым производителем Китаем, откуда через Кыргызстан реэкспортируется много грузов в другие страны, например, Россию, Казахстан, страны СНГ и так далее. В то же время, производство развивается и в нашей стране.

В связи с этим, на автомобильные грузоперевозки нужно продолжать делать основной упор, потому что альтернатив на самом деле здесь мало, и именно грузовой автотранспорт принимает на себя практически всё. Правда, сейчас наше правительство планирует строить новые железнодорожные сети, поэтому, предполагаю, что в скором будущем часть грузовых перевозок может уйти туда.

Также, думаю, очень перспективным может быть увеличение электротранспорта. В Кыргызстане очень дешёвое электричество, что даёт много возможностей для развития этого вида автомобилей. Не удивлюсь, если скоро начнут ездить даже грузовые электромобильные машины! Конечно, всё это мы в компании имеем в виду, планируя наше развитие. Я уверен, что у логистики в нашей стране очень хорошее будущее.