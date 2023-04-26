Члены Наблюдательного экспертного совета одобрили концепцию постоянной экспозиции Музея военно-морской славы

Участникам заседания была презентована финализированная концепция постоянной экспозиции Музея, которая по результатам обсуждения получила общее одобрение членов Наблюдательного экспертного совета.

«За последний год была проделана колоссальная работа по планированию постоянной экспозиции Музея военно-морской славы и формированию контентной составляющей. Концепция создавалась с привлечением большого количества экспертов, которые разработали сценарии и экспозиционные решения, собрали и адаптировали для посетителей всех возрастов и уровней подготовки огромный объем информации о том, что такое флот, какую роль он играет в жизни общества, как создавался и развивался, каковы закономерности и причинно-следственные связи эволюции морской деятельности России. К настоящему моменту концепция экспозиции финализирована. Мы провели ее финальную итерацию силами членов Наблюдательного экспертного совета по созданию Музея, получили поддержку и одобрение и выходим на этап реализации. Открытие Музея уже 30 июля — в День ВМФ, так что темп работы будем держать максимально высокий», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

Кронштадт — город военно-морской славы России. Его нередко называют «колыбелью российского флота», ибо именно это первая база Балтийского флота России, с которого начался фактический выход нашей страны на просторы мирового океана. Кронштадт — самая подходящая локация для музея, посвященного флоту и морской деятельности России, но до сих пор такого музея в городе не было. «Остров фортов» восстанавливает историческую справедливость, создавая в городе Музей военно-морской славы.

Музейный комплекс расположен на исторической территории, при этом он воплощает в себе современный и прогрессивный формат. Гармоничное сочетание истории и современности начинается уже с архитектуры. Здание Музея — это уже фактически артефакт, поскольку музейный комплекс базируется на реконструированных исторических арсеналах, которым более ста лет. При реставрации и приспособлении к современному использованию они были сохранены практически в первозданном «брутальном» виде, а следы времени были законсервированы. Арсеналы объединены современным атриумом в единый комплекс — комфортный и в полной мере отвечающий задачам культурно-просветительской работы.

Миссия создаваемого Музея военно-морской славы — образовательная и мировоззренческая. Он призван наглядно, доступно объяснить в интерактивном формате, что такое флот вообще и какую роль он играет в жизни общества в целом и развитии нашего государства в частности. Чтобы сделать повествование максимально понятным для аудитории разных возрастов и уровней осведомленности о ВМФ, упор сделан именно на цифровую экспозицию и интерактивные элементы. В отличие от артефактов, которые хранятся под стеклом, большую часть предметов из физической экспозиции Музея военно-морской славы можно будет потрогать руками.

Интерактивные технологии позволят отразить в Музее то, что невозможно увидеть с помощью артефактов, — закономерности развития флота, явления во взаимосвязи и в контексте причинно-следственных отношений. Проще говоря, для чего создавался и развивался флот и почему именно таким образом и в таком формате.

Музей военно-морской славы и классические музеи, в первую очередь, ЦВММ, дополняют друг друга функционально. Музей в Кронштадте помогает сформировать общее представление о том, что такое флот, какую роль он играл в жизни общества, как и почему он развивался технологически, функционально и организационно на протяжении веков. А классические музейные экспозициями помогает детализировать, углубить и закрепить знания путем знакомства с «вещественными» памятниками истории — многочисленными подлинными историческими артефактами, хранящимися в его коллекциях. Это, так сказать, следующий уровень знакомства с историей ВМФ, на который гармонично переходят посетители, уже побывавшие в новом Музее и подготовленные к восприятию новой детализированной информации.

Музей откроет для широкой общественности военно-морскую историю России во всем ее богатстве, разнообразии, сделает ее доступнее и понятнее для людей, гармонично вписав в картину мира. Он расширит возможности граждан по изучению, в т.ч. самостоятельному, флота и военно-морской деятельности и тем самым внесет вклад в решение национальных задач в области просвещения и патриотического воспитания, а также профориентации.

Музей военно-морской славы будет также выполнять социальные функции в качестве современного и комфортного общественного пространства. Центральный атриум, в котором размещена первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», предполагает свободное посещение без необходимости приобретения билета. Эта часть Музея, эксплуатируемая кровля, пешеходная набережная и прилегающий музейно-исторический парк будут интегрированы в единое пространство рекреационного и просветительского назначения.

Идеология экспозиции построена на том, что движущими силами развития всегда являются глобальные вызовы. Эти вызовы определяют приоритеты научно-технического развития, влияют на социально-экономическое развитие. Стратегические приоритеты обеспечивают создание принципиально новых прорывных технологий, приводят к смене технологического уклада.

В основе экспозиции заложен принцип вызова и ответа, в котором ключевым словом выступает «сила». Такой принцип позволяет посетителям разных уровней осведомленности проследить закономерности развития цивилизации, общества и военно-морского флота.

Формат музейной экспозиции, в которой широко задействованы цифровые носители информации и мультимедийные решения, крайне гибок и адаптивен. Экспозиция может без проблем обновляться и расширяться, трансформироваться в части сценариев, в том числе все дальше захватывая темы из новейшей истории флота.