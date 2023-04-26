Загадка каменного гостя: Марсоход Perseverance внезапно потерял попутчика

Питомец в колесе марсохода.

Где-то между 20 и 26 февраля 2022 года марсоход Perseverance подцепил попутчика – довольно большой марсианский камень, который каким-то образом проник внутрь обода одного из трех колес - тех, что слева. Его сфотографировала камера, расположенная с той же стороны (Front Left Hazard Avoidance Camera).

Колесо опустело.

Специалисты NASA посчитали камень безобидным, продолжили управлять марсоходом, приглядывая, однако, за питомцем (Pet), как назвали попутчика. Время от времени его фотографировали. Камень, что называется, прижился – больше года появлялся на снимках, проехал в колесе около 10 километров. А недавно пропал – на фото, сделанным через 427 марсианских дней его уже не было. Куда и когда точно подевался, неизвестно.

Твит из NASA по поводу утраты «каменного друга» (Rock Friend).

Марсиане камень убрали? Нет, конечно. Хотя в соцсетях именно так и шутят. В NASA не шутят, но четкого объяснения не имеют. Специалисты лишь предполагают, что «питомец» каким-то образом вывалился самостоятельно, во время маневров Perseverance по пересеченной местности. А попал в колесо, взбираясь по склону.

Камень в колесе Curiosity в 2017 году.

Кстати, камень, правда, чуть меньшего размера, цеплял и Curiosity – предшественник Perseverance. Шесть лет назад, размышляя по этому поводу, в NASA признавались, что теряются в догадках, но подозревают, что раздробленные колесами куски породы могут попасть внутрь, когда марсоход вязнет в песке, а потом из него выбирается.

Механизм «расставания» с камнями точно не описан.