Насколько смертелен штамм "Арктур": его считают одним из самых заразных подвидов коронавируса

Пока “Арктур”, появившийся в Индии несколько месяцев назад, продолжает активно распространяться по миру, предположения о его большей летальности на данный момент не подтверждаются Фото: REUTERS

Новый подвариант коронавируса "Арктур", который считается одним из наиболее заразных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 на сегодня, не показывает повышенной опасности для жизни человека.

Пока “Арктур”, появившийся в Индии несколько месяцев назад, продолжает активно распространяться по миру, предположения о его большей летальности на данный момент не подтверждаются, пишет микробиолог, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, специалист в области персонализированной медицины, генетики и патофизиологии человека Анча Баранова.

Волнение вызвали данные по Великобритании, где из 135 человек, заболевших штаммом коронавируса “Арктур”, умерли пятеро. Это вызвало предположения о том, что летальность, число умерших от числа заболевших, у “Арктура” может быть высокой, аж 4 процента.

- Это не так. В Британии давно уже нет систематического тестирования на коронавирус, - сообщает микробиолог Анча Баранова. - Проводится выборочное тестирование, в основном среди госпитализированных. А с детализацией до конкретного варианта - только среди наиболее тяжело больных, или же «интересных» случаев, которые потом пойдут в журналы. Так что сильно не волнуемся по поводу этой цифры.

По сообщениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России на 20 апреля зафиксировано 4 случая заболевания вариантом коронавируса «Арктур».

По словам заведующего лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимира Гущина, новый генетический вариант «Арктур» получил широкое распространение в Индии, Сингапуре, зафиксированы также случаи в США, Германии, Китае и ряде других стран. Таиланд сообщал о смерти пожилого мужчины от варианта «Арктур» на фоне общего роста заболеваемости.

По сравнению с другими вариантами омикроновой линии “Арктур”, или XBB.1.16, содержит в геноме дополнительные мутации, в том числе в S – белке (S:T478R и S:E180V), которые, предположительно, и позволяют ему заражать людей быстрее. Как и другие генетические варианты сублинии Омикрон, “Арктур” вызывает легкое течение заболевания, правда, это не снижает риска постковида, осложнений и последствий болезни, особенно в группах риска, прежде всего, среди людей с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

Чтобы защитить себя от “Арктура” важно вакцинироваться и ревакцинацинироваться, особенно людям из группы риска, напоминает Владимир Гущин.

Помогает и соблюдение мер гигиены, в том числе мытье рук и их обработка антисептиком, а также использование масок в общественных местах и транспорте.