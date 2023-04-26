«Депутатам говорить по бумажке запрещается»: в Таврическом дворце открылся Совет Законодателей

Часть заседаний Совета Законодателей прошла по видеосвязи Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

По воспоминаниям, ровно 117 лет назад в апрельском Петербурге стояла почти летняя погода. Весь город следил за открытием в Таврическом дворце первой сессии Государственной Думы — нашего первого парламента (в современном понимании).

Тогдашние депутаты — в том числе стараниями советских классиков — воспринимаются какими-то карикатурными «отцами русской демократии», наподобие ильфо-петровского Кисы Воробьянинова. Да, в той Думе было немало скандалов, и «демшизоидного» либерализма, и агрессивного левачества, и правого популизма.

Но было и другое. Именно на заседании Думы 10 мая 1907 года прозвучали слова экс-саратовского губернатора, а тогда премьер-министра — Петра Столыпина:

— Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!

Самый известный дореволюционный премьер выстроил эффективные отношения с парламентом, опираясь на фракцию патриотов, что и привело к пресловутому «расцвету 1913 года».

И вот нынешняя Государственная Дума продолжает традиции отечественного парламентаризма. С 2013 года в Таврическом дворце каждую весну, в день начала работы «исторической» Думы, проходит Совет Законодателей — съезд обеих палат Федерального Собрания и депутатов региональных «заксов». А нынешняя дата — вдвойне юбилейная: в этом году «Охотному ряду» — 30 лет. Есть над чем подумать, есть что обсудить.

Депутаты гуляют по залам Таврического, знакомятся с экспозицией об истории дореволюционной Думы. Например — из регламента тогдашних народных избранников:

«Никто, кроме докладчиков, не может говорить более часа…»

«Чтение речей [депутатами во время выступлений] не разрешается… Допускается пользование записками и цитатами…»

«Председательствующий [Государственной Думой] руководит заседанием. Возражений по поводу его распоряжений не допускается…»

Здесь же, в Таврическом дворце, в этот же день в 1906 году собралась первая русская Дума Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И вот, в малых залах Таврического, — заседание рабочих групп. Тут и региональные парламентарии, и думцы, и сенаторы. Спектр вопросов — от социальной поддержки участников СВО до развития муниципального самоуправления.

Ну и, наверное, главная деталь. Раньше перед Таврическим дворцом наряду с флагами стран СНГ висел и штандарт Украины. Сейчас «жовто-блакитный прапор» (лично видел) снят. Остальные флаги стран Содружества — по-прежнему на месте. Россия всегда открыта для зарубежных друзей, в том числе и по линии межпарламентского взаимодействия.

Юбилейный Совет Законодателей продлится в Северной столице до 28 апреля. В итоговые дни ожидается участие первых лиц государства.