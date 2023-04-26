О больной совести и новых киножанрах

Автор фильма «Храм» режиссёр и сценарист Рауф Кубаев. Фото: Людмила СЕМИНА

Событием дня стал дебютный показ фильма «Храм» режиссера Рауфа Кубаева по его же сценарию. Фильм оказался настолько необычным, вневременным, глубоким и совершенным, приближенным к понятию «большое кино», что почти все зрители не стеснялись произносить в лицо автору - «Шедевр!» когда появляются такие работы, сразу выходящие на уровень киноклассики, меняются и многие оценочные критерии. То, что вчера казалось выдающимся, теперь выглядит легковесным или поспешным. Впрочем, творчество не терпит сравнений, каждый хорош по-своему.

Непросто было пробиться к Рауфу через толпу растроганных фильмом поклонников, но мне все же удалось задать ему вопрос.

Вы сказали, что вынашивали сценарий 12 лет. На какой же вопрос искали ответ все эти годы?

Он ответил, чуть подумав:

- Как человеку простить себя…

Я сфотографировала Рауфа на фоне знаменитого витража Дома кино. Скоро это здание будет разобрано, здесь построят новый Дом кино. Так что портрет станет историческим артефактом. Потому что дебютный показ «Храма» на ММКФ-45 уже вошел в историю российского кино. Еще раз - наши поздравления Мастеру!

Так получилось, что в этот показ сошлись два фильма с одной темой - о больной совести. Две разных истории, сыгранных по-разному тоже разными, даже в чем-то противоположными по характеру актерами. А сюжет один: как герой исцеляет свою бередящую совесть.

Когда ты жалок - и только…

Жил-был «купленный мент», который умел терпеть такое. Потому что так было устроено. А он обычный парень, который любит свою жену, ждет ребенка, планирует поменять разбитую колымагу на новое авто.

Фильм «Один настоящий день» (режиссёр Георгий Шенгелия) начинается с того, что погиб избитый бандитами более принципиальный коллега, считающий, что убийца должен сидеть в тюрьме и отказавшийся от взятки. Ситуация и впрямь неоднозначна: один бизнесмен-«хозяин» открыто, специально при всех, пристрелил другого, владельца клуба, где дочь первого «посадили на иглу». Вместо себя «хозяин» находит подставного убийцу, тоже из наркоманов. А дело передают прикормленному следователю (актёр Евгений Ткачук).

Тот решает забрать взятку и даже покупает автомобиль, несмотря на протесты жены. И загоняет в тюрьму невиновного, подкинув улику-пистолет и добиваясь признания. Подставной же, как оказывается, спасает больного брата и соглашается отсидеть свои шесть лет только за оплату клиники для него. Следователь передает это условие «хозяину». Но тот денег не дает.

Такова интрига. Снято, что называется, крепко и правдоподобно, «как в жизни». Посредственность и старательная исполнительность главного героя убедительны, хотя играет его актер темперамента шаровой молнии. Но стерший себя здесь до неузнаваемости.

В какой-то момент он, однако, переламывает ситуацию: вытаскивает подследственного из тюрьмы, организует их с братом побег и отдает им вторую половину взятки. Что послужило спусковым крючком такого решения? Как и почему заговорила совесть? Это самое интересное в фильме.

Этот взрыв накапливался и долго сдерживался, потому что парень умел терпеть… Для меня герой «проснулся» в момент наивысшего своего унижения, когда «подставного» на его глазах бандиты вынудили написать признание, которое он сам, играя в законность, добивался уговорами. В этот момент на экране мы видим существо настолько жалкое, ничтожное, беспомощное, что это становится невыносимым. Реально показан предел терпения. Смирился - и ты негодяй, уже не человек, а тварь бездушная. Не смирился - погиб, как напарник, но зато без греха.

Режиссер сказал перед просмотром, что снимал фильм о любви (видимо, замысливал, что спусковым крючком послужит она). Но критики убедили его, что получилась не мелодрама, а социально-психологическая драма. Мне же кажется, что это фильм о нравственном преображении заблудшей души, о восстановлении ее вселенской конфигурации. То есть уже выше и больше, чем социология с психологией.

Кто отпускает нам наши грехи?

Фильм называется «Храм» (режиссер Рауф Кубаев), поскольку герой (актер Андрей Соколов) его строит, в прямом материальном смысле. Мать его вяжет носки, продает перекупщику, выручку герой отдает священнику на восстановление церкви, да и сам там работает, вырезая из дерева алтарь. В подвале держит двух пленниц: жену сбежавшего работника-азиата, которая помогает вязать носки, покрывая долг мужа; и проститутка, заехавшая в эти заброшенные края с дальнобойщиком, которую, герой запирает в подвал, чтобы одумалась и очистилась. Довольно долго этот странный человек, как бы и «урод», и богоискатель, оставляет зрителя в недоумении. К тому же вокруг него яркие персонажи и характеры: мать (актриса Елена Сусанина), подвальные девушки (актрисы Альфия Закирова и Татьяна Чердынцева), перекупщик (актер Александр Баширов), священник (актер Юрий Назаров). И не сразу понимаешь, что все странности героя связаны с его смятением, поисками спасения души, что его, хорошего по-своему человека, гнетет какая-то вина, что ему кажется богоугодным и возможным для прощения именно вот такое материальное вложение в храм. Он «зашился», чтобы не пить (а пил, вернувшись из Афгана), он только один раз, «для порядка», согрешил с брошенной мужем Гулей, он терпит насмешки пьяниц-реставраторов, беседует с батюшкой о божественном. То есть ведет как бы праведную жизнь. И мучается, мается, не может чего-то простить себе.

Пересказ сюжета, к сожалению, обедняет увиденное. Фильм сложен плотно и многослойно, где нет проходных слов, сцен, движений, кадров. Одно сцеплено с другим так неизбежно, что дает ощущение цельного потока. Эта лавина жизни обладает еще и какой-то особой энергетикой сочувствия герою, ты вовлекаешься в его поиски, резонируешь им.

И когда, наконец, приходит избавление от гнета запрятанного на десятилетия внутрь себя греха, когда герой решается открыть его священнику, исповедуясь и прощая сам себя, зритель испытывает то же облегчение, что и герой так же, как он, прикасается к благодати очищения. Больная совесть находит успокоение в храме собственной души.

Снова фильм-притча. На этот раз не укоряющая, а просветляющая нас.

Что толкнуло героя к прощению? Не скажу. Идите и смотрите сами. Вкусите!

Цирковой жанр в кинообрамлении

Третий показанный фильм «Большие змеи Улли-Кале» (режиссёр и сценарист Алексей Федорченко) - чистый эксперимент в сфере кинематографизма. Фильм можно посмотреть в интернете - и это серьезное испытание для зрителя. На показе режиссер сказал, что в подобном жанре в мире работают единицы, а у нас это вообще первый опыт. Какой жанр? Название не объявлено, но, думаю, ёрнический мультимедийный коллаж. Фильм как бы про Кавказ. В него запрятаны кодовые постулаты: воинственность и идея кровной мести ведут кавказские народы к самоистреблению; Лев Толстой не принимал мусульманство, но восхвалял его… и эта двусмысленная метафора о змеях…

Нет, пусть об этом фильме рассуждают критики и кавказоведы.

Программа «Российское кино» уже представила нам немало примеров стилевых и жанровых поисков. Это закономерно: придумывать свое и новое. Однако. В последние времена, в эпоху глобального наступления тик-токовой продукции жесткого антиэстетизма, культура классической киноэстетики стремительно уходит. Прежние фильмы кажутся пресными. Понимаешь, что молодежи неинтересны духовно ориентированные жанры, их мышление скроено по-другому. А как совместить это мышление и задачи киноискусства? Или окончательно от искусства отказаться, оставив только зрелища, скроенные по лекалам тик-тока?

Посмотрим, что будет завтра…