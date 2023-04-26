Замминистра обороны проверил строительство парка «Патриот» в Башкортостане

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На территории парка «Патриот» Республики Башкортостан уже работает учебно-методический центр «Авангард» имени Героя России Максима Серафимова.

«В ближайшее время строители завершат возведение нового корпуса столовой, а также жилых модулей для детей вместимостью до 100 человек. В перспективе здесь планируют создать большое спортивное ядро и площадку для управления беспилотными летательными аппаратами», - сообщает Минобороны России.

За ходом строительства новых объектов парка «Патриот» в Республике Башкортостан сегодня, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа, наблюдал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Учебные помещения, тренировочные зоны, спортивный комплекс, парашютную вышку, полосу препятствий, музей военной техники и партизанскую деревню с замминистром осмотрели глава Республики Радий Хабиров и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Они также пообщались со школьниками – участниками одной из учебно-патриотических смен, а также обсудили с ними вопросы дальнейшего развития парка.

«Учебные сборы на базе центра «Авангард» уже прошли более 4 тысяч школьников», - подчеркнули в военном ведомстве.