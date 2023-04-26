«Единая Россия» проводит «Автопробег Победы» в Москве

Автопробег приурочен к пятому, юбилейному «Диктанту Победы», который «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом проведёт уже завтра по всей стране и в 46 странах мира.

«Сегодня мы проводим первый ретро пробег в преддверии нашей акции «Диктант Победы». Этот автопробег символичен. В этом году мы отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомобиля «Победа» , – сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. - Накануне Парада Победы 1945 года машина пошла в массовое производство. Это не просто машина, это символ возрождения страны, перехода к мирной жизни».

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля. В 2023 году «Единая Россия» проведёт диктант в России и в 46 странах мира. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно. Участникам в течение 45 минут предстоит выполнить 25 заданий, 20 – на общую военно-историческую тему и пять – региональную тематику. В этом году в Диктант войдут вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами станут победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.