Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов - о Зеленском: "Никогда не думал, что юморист может стать Гитлером"

Юморист Александр Морозов заявил, что Зеленский превратился в Гитлера Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Шоумен и звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов после своего феноменального похудения несколько лет назад неожиданно пропал с радаров. Оказалось, вот уже три года юморист находится в состоянии "бесконцертья": два года ковида, год спецоперации - не самое подходящее время для шуток.

Между тем, шоумену есть, что сказать. Так, в YouTube-шоу на канале "Абзац и Ыыху с ним" Морозов высказался про уехавших из страны коллег, которые гастролируют по миру, высмеивая Россию. Называть фамилии он не стал, но выразил уверенность, что у таких шуток есть вполне определенный и щедрый заказчик.

- Наверное, у них был какой-то внутренний запрос поругать свою бывшую страну, а в этот момент кто-то подошел сзади и сказал: "Слушай, так ты можешь на этом бабки заработать, мы тебе доплатим", - предположил гость эфира. - Русофобия в цвету во всем мире, и на этом действительно делается громадное состояние. Я не политик, но я советский парень, поэтому я знаю, кто бенефициар. Америку я никогда не любил. Я думаю, что там есть огромная рука, которая готова платить за всё, что разрушает нас изнутри. Фонд Сороса, например, огромные бабки в это вливает. Другой вопрос, способна ли твоя лапа взять эти деньги.

При этом шоумен не исключил, что поуехавшие юмористы со временем захотят вернуться в Россию. Вот только примут ли их - большой вопрос.

- Что им тут делать? - резонно спросил звезда "Кривого зеркала". - Здесь такая волна ненависти, это уже обида народная. И как приехать в страну, где тебя весь народ ненавидит? Тут должно быть такое покаяние, я даже не знаю, какое. На лобном месте встать, сказать: "Ребят, простите". Мы-то добрые, если искреннее покаяние, мы можем простить. Я всегда за покаяние. Но если его нет, лучше не возвращаться.

А категоричнее всего Морозов высказался об экс-коллеге и нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском.

- Ты не представляешь, как я ждал победы Зеленского. Но он меня обманул, разрушил все мечты. Я думал, он придет к власти, и сразу "мир - дружба - жвачка", мы поедем на Украину с гастролями. Я не думал, что юморист, причем, хороший юморист может стать Гитлером. А он стал, - безапелляционно и без тени иронии заявил шоумен.