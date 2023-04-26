Сергей Цивилев: «КуZбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений»

«Созданная в регионе за последние несколько лет мощная спортивная база стала центром проведения престижных соревнований по многим видам спорта всероссийского и мирового уровня. КуZбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений. В новых спортивных сооружениях, которые открываются по всему региону, мы создали условия как для тренировок профессионалов самого высокого уровня, так и для массовых занятий детей и семейного активного отдыха. Спорт в КуZбассе стал максимально доступным и массовым. Престижная всероссийская премия и звание самого спортивного региона страны, победа еще в нескольких номинациях – лучшее тому подтверждение», – заявил Сергей Цивилев.

Глава области пояснил, что лидерство в Sport Facilities обеспечено целым рядом спортивных свершений. Ледовый дворец «КуZбасс» признан лучшим ледовым дворцом года. Многофункциональный спортивный комплекс «КуZбасс-Арена» стал лидером номинации «Открытие года». II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в КуZбассе победили в номинации «Событие года». Серебряным призером в категории «Лучшая дирекция спортивных сооружений России» стал Региональный центр спортивных сооружений КуZбасса.

В целом за минувшие пять лет в кемеровской области построены, реконструированы, отремонтированы более шести сотен больших и малых объектов спорта. Это открыло для кузбассовцев широкие возможности для интересного, активного образа жизни. Сейчас в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом более половины населения. В спортивных секциях КуZбасса тренируются почти 28 тысяч человек.

Ледовая арена «КуZбасс»

Лучший ледовый дворец России – 2022-2023 – ледовая арена «КуZбасс» (Кемерово) открыт 26 мая 2021 года. Объект возведен менее чем за два года. Комплекс рассчитан на 6 тысяч зрителей. На строительство арены из регионального бюджета было направлено порядка 8 млрд рублей. Здесь созданы комфортные условия для занятий двумя десятками различных видов спорта. Помимо этого арена приспособлена для проведения форумов, конгрессов, масштабных концертов. После начала эксплуатации ЛДК стал основным центром развития в регионе хоккеем с мячом, конькобежным спортом, плаванием и спортивной гимнастикой.

В сентябре прошлого года Ледовый дворец «КуZбасс» стал центральной площадкой X Международного форума «Россия – спортивная держава». На грандиозное мероприятие собрались 5 тысяч участников из России и 14 стран.

В 2023 году в Ледовом дворце прошли церемонии открытия и закрытия Игр «Дети Азии». В рамках состязаний здесь прошли забеги конькобежцев, в том числе шорт-трек.

«КуZбасс Арена»

Здание «КуZбасс Арены» поистине грандиозно. Его площадь 54 тыс. кв. м. В сутки здесь могут заниматься до 2,5 тыс. спортсменов. В спорткомплексе функционируют 11 залов для занятий единоборствами, тяжелой атлетикой, настольным теннисом, танцами, есть два игровых зала, площадка для скалолазания и уникальная аэротруба для тренировок парашютистов. Все помещения оснащены всем необходимым оборудованием. В «КуZбасс Арене» также имеется первая в регионе искусственная волна для занятий серфингом. На базе СК можно заниматься 24 видами спорта.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в КуZбассе

Победитель Всероссийской премии Sport Facilities – 2022-2023 в номинации «Событие года» – II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в КуZбассе – проходили с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Для участия в состязаниях в регион приехали около 1,2 тыс. спортсменов, тренеров, представителей делегаций из 12 стран. Были разыграны 57 комплектов наград в 10 зимних видах спорта. Трансляции соревнований в социальной сети «ВКонтакте» набрали суммарно более 2,7 млн просмотров.

Региональный центр спортивных сооружений КуZбасса

Региональный центр спортивных сооружений КуZбасса (РЦССК) создан в 2019 году для эффективного управления крупнейшими спортивными объектами региона. РЦССК успешно справляется с функциями, которые на него возложены. Центр занимается развитием массового и профессионального спорта, курирует строительство и модернизацию объектов спортивного назначения.

КСТАТИ

КуZбасс уже признавался самым спортивным регионом России. По итогам 2021 года регион стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект РФ».