Мишустин подвел промежуточный итог губительной для Запада санкционной политики: вот что сказал премьер

Мишустин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями Запада. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Экономика России уверенно восстанавливается, а санкции - это тупиковый путь для стран, которые их ввели, такие действия тормозят мировой экономический рост. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в среду на федеральном просветительском марафоне «Знание», который проходит в центральном «Манеже» в Москве.

Мишустин отметил, что санкции - это попытка развалить экономику России и снизить уровень жизни россиян. Как отметил Мишустин, ни одно государство в мире не имеет права прибегать к средствам, которые затрагивают интересы простых граждан. Мишустин заявил, что в правительстве прекрасно понимают, что в условиях санкций жить России придется еще долго.

- Страны Запада зашли слишком далеко, чтобы отступить, - сказал премьер.

По мнению премьера, попытка Запада разрушить нашу экономику не удалась, мы научились жить в новых условиях. Кстати, это подтверждают оценки международных финансовых институтов. Так, по итогам прошлого года ВВП снизился на 2,1%, хотя прогнозы падения были намного выше. Удалось обуздать и инфляцию. Если по итогам 2022 года она не превысила 12% (скептики уверяли, что она может составить 18%), то сейчас уровень инфляции не превышает 3%. Также удалось не допустить серьезной безработицы. Более того, в феврале этого года она опустилась до исторического минимума в 3,5%.

При этом, как отметил Мишустин, в мире наблюдается рекордная инфляция. И вызвали ее, в том числе, ограничения, введенные на российские товары и услуги.

При это сама Россия, как отметил Мишустин, смогла обойтись без зарубежных товаров и уже успешно замещает иностранные технологии. По его словам, хороших результатов удалось добиться в производстве стройматериалов, двигателей для самолетов, фармацевтике, станкостроении, обеспеченности продовольствием, а также развитии цифровых сервисов. В качестве примера Мишустин привел ночной заказ пиццы, продуктов, покупка онлайн билетов в театр.

- Это далеко не у всех стран есть, а во многих невозможно. А у нас это легко. Не все у нас нужно заменять. Уже много есть чего своего, чем можно гордиться, - заявил премьер.

Отвечая на вопросы участников форума, Мишустин рассказал о работе правительства. Главными условиями для работы в своей команде премьер назвал честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое.

Мишустин также рассказал, что важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, чтобы посоветоваться.

- И у меня такой наставник есть! - признался премьер, правда имени наставника называть не стал.