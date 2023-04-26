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Политика26 апреля 2023 12:06

Минобороны России сообщило о ликвидации восьми диверсионных групп ВСУ

Также наши воины за сутки сбили самолет, разбили три склада и два командно-наблюдательных пункта ВСУ
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерях ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерях ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 25, на Херсонском до 30, на Донецком до 300.

В этих боях наши военнослужащие и добровольцы ликвидировали за сутки более 460 наемников киевского режима, уничтожили 8 украинских диверсионно-разведывательных групп, склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, склад боеприпасов ВСУ у Выемка Донецкой народной республики, станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» у Львово Херсонской области, гаубицу L118 (Великобритания) и артиллерийскаю систему М777 (США).

Наиболее ожесточенные бои зафиксированы на Донецком направлении: штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск.

«Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ», - отметил поддержку штурмовикам Конашенков.

И подчеркнул, что в течение суток «авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, а артиллерией группировки было выполнено 59 огневых задач».

Также наша оперативно-тактическая и армейская авиация поразила фугасными бомбами два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ на острове Великий Херсонской области, а ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-25 ВВС ВСУ у Велетенское Херсонской области, 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 12 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

412 - самолетов.

228 - вертолетов.

3861 - беспилотников.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8858 - танков и других боевых бронированных машин.

1094 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4663 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9777 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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