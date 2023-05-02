Можно ли пройти диспансеризацию за час?

Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Я счастливый человек - мне 43. Могу бесплатно проверять свое здоровье каждый год. А вот те, кто моложе 40, ходят на диспансеризацию раз в трехлетку. Шутки шутками, но я серьезно стараюсь следить за здоровьем. Наследственность в семье так себе.
Так что к заданию редакции отправиться на диспансеризацию отнеслась со всей серьезностью. Благо это просто. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для многих россиян прохождение диспансеризации вошло в норму. Можно сказать, вошло в привычку. Очень полезную привычку.
Записалась на городском портале mos.ru: приглашали явиться на следующий же день - был бы паспорт и полис.
В ОЖИДАНИИ ОЧЕРЕДЕЙ
Я прихватила ноутбук в ожидании очередей. Хотя вообще-то работодатель может предоставить ради диспансеризации отгул. Но мы же трудоголики…
Ровно в 15.00 стою у стойки поликлиники № 190 Северо-Восточного округа Москвы. Никого!
Мне споро заполняют документы и отправляют к инфомату - на тестирование. Жму кнопочки, отвечаю на вопросы: как питаюсь, пью ли, курю, чем болели родные, был ли ковид. Пользуюсь ли солнцезащитным кремом. Так хотелось соврать, что занимаюсь спортом чаще 4 раз в неделю. Но… зачем? Ответила правду: несколько раз в месяц.
Дальше - кабинет доврачебного осмотра.
Помнится, раньше рост и вес измеряли совсем разные приборы. Сейчас одна электронная машинка, да еще и индекс массы тела высчитывает.
Итак, вес - 65 кг, окружность талии - 75 см, рост - 167 см. Так, стоп! Я всегда была метр семьдесят, где мои три сантиметра?
- Может, возраст, - развела руками медсестра. - С годами мы становимся меньше. Хотя вы не первая замечаете, что прибор немножко «отбирает» рост.
Я вздохнула. Обидно!
ОТ ВЕСА ДО ДАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Дальше мне измерили давление: артериальное и глазное. Капелька крови - и приборчик показывает уровень сахара и холестерина. Я скучный пациент, у меня все в норме.
- Если бы что-то нашли, отправили вас к специалистам, - объясняет медсестра.
Так же без очередей захожу в кабинет ЭКГ. Присоски на тело, нажатие кнопки - и мой сердечный ритм улетает прямо в электронную медицинскую карту. До чего техника дошла, хотелось мне поворчать.
Выхожу из кабинета. Всё! Диспансеризация на сегодня закончилась. На нее ушло 25 минут!
Осталось еще сдать кровь, пройти флюорографию, акушера-гинеколога и маммографию. На все эти исследования мне выдали электронные направления.
Знай себе записывайся на удобное время в интернете и приходи. В принципе можно подловить время и пройти эти исследования в один день.
И полностью проверить свое здоровье, потратив всего час чистого времени.
КОНКРЕТНО
Правила прохождения диспансеризации
Профилактический медицинский осмотр - ежегодно. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» это доступно.
Диспансеризация: с 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, старше 40 лет, в том числе работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста, - ежегодное прохождение.
ПРИЧИНЫ ПРОХОЖДЕНИЯ
• Своевременное выявление отклонений в здоровье и риска возникновения заболеваний;
• получение индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья;
• своевременное выявление риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР?
• Анкетирование (>18 лет - 1 раз в год);
• расчет на основании антропометрии - индекс массы тела, окружность талии (>18 лет - 1 раз в год);
• измерение артериального давления (>18 лет - 1 раз в год);
• определение уровня холестерина и глюкозы в крови (>18 лет - 1 раз в год);
• определение относительного сердечно-сосудистого риска (18 - 39 лет - 1 раз в год);
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (40 - 64 года - 1 раз в год);
• флюорография легких (>18 лет - 1 раз в 2 года);
• ЭКГ (при первом прохождении ПМО, далее (>35 лет - 1 раз в год);
• осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (женщин 18 - 39 лет - 1 раз в год);
• измерение внутриглазного давления (при первом прохождении ПМО, далее (>40 лет - 1 раз в год);
• прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.
Что включает в себя I этап диспансеризации?
• Мероприятия профилактического медицинского осмотра;
• скрининг на выявление онкологических заболеваний, который состоит из:
18 - 39 лет (1 раз в 3 года):
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;
40 - 64 года (1 раз в год):
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год);
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года);
- маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года);
- эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;
- определение простат-специфического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (1 раз в 2 года);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;
- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
> 65 лет (1 раз в год):
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год);
- маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет (1 раз в 2 года);
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (1 раз в год);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;
- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
• Краткое профилактическое консультирование;
• прием (осмотр) врачом-терапевтом.
Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации. Полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Обращение в медицинскую организацию, имея при себе паспорт и полис ОМС. Запись возможна через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону.
Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве 1 рабочего дня для прохождения диспансеризации.