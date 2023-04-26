В Москве задержали мошенников из украинских колл-центров

Сотрудниками этих колл-центров осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере

Сотрудники Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области совместно со столичными полицейскими пресекли противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве.

«Сотрудниками этих колл-центров осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере», - сообщает ФСБ России и публикует задержания в офисе шестерых мошенников.

Как стало известно, преступники представляясь гражданами сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений. Они обманным путем побуждали граждан сделать перевод своих средств на подконтрольные им банковские карты.

«Полученные таким образом финансовые средства обналичивались в банкоматах, расположенных в различных регионах России, и курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине», - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в ряде случаев преступники оказывали на граждан моральное давление. Они запугивали потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждали к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона.

При этом мошенники имели любопытную специализацию. Они использовали схему, которая помогала им обманывать российских граждан, которые по каким-то причинам уехали из России в Германию, Испанию и Францию. Так называемые релоканты.

Сотрудники ФСБ России и полиции устанавливают причастных к противоправной деятельности и пострадавших лиц.

«Призываем граждан внимательно относиться ко всем звонкам, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции. В случае выявления мошеннических действий следует немедленно обратиться в правоохранительные органы», - подчеркнули в ФСБ России.