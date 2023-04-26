Сотни тысяч россиян контактировали с зараженными корью: кому особенно важно сделать прививку

Корь – это вакциноуправляемая инфекция, ее распространение очень хорошо блокируется вакцинацией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что в России сейчас зарегистрировано свыше 1 000 заболевших корью, проконтактировали с ними (а значит, потенциально могут заболеть - прим. ред.) порядка 300 000 человек. Из этого числа количество тех, у кого нет иммунитета против кори, к счастью, значительно ниже, около 7 – 6 тысяч.

На сегодняшний день в рамках подчищающей иммунизации от кори привито уже порядка 500 000 человек. Работа продолжается и за ближайший месяц необходимо привить еще значительную часть людей, которые не имеют иммунитета к этой опасной инфекции, это, в основном, подростки и взрослые. Однако уже сейчас можно говорить о том, что вспышки кори в России локализованы, заявила Анна Попова.

Охват прививками от кори детей в РФ составляет 97%, отметила глава Роспотребнадзора. Есть и отказники, те, кто не хочет прививаться, но их «удельный вес по стране» не превышает 3 – 5 процентов.

Иммунитет к инфекции пожизненный. До конца жизни человек, переболевший корью, больше не заболеет. Истории известны только единичные случаи повторного заболевания, это результат нарушения в работе иммунной системы человека.

- Корь – это вакциноуправляемая инфекция, ее распространение очень хорошо блокируется вакцинацией. Поэтому тем, кто еще не сделал прививку, надо ее сделать, - сказала Анна Попова. – Особенно хотела обратиться к женщинам, которые собираются стать мамами. Когда идет планирование беременности, проверить свой иммунный статус ко всем инфекциям, - самое правильное время. Получить такую инфекцию, как корь, или, еще хуже, краснуха, в период беременности, - это очень опасно.

Также глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам при планировании поездок на выходные и майские праздники, проверить свой иммунитет от кори, сдав в лаборатории тест на антитела. При низком уровне антител, стоит пройти ревакцинацию.