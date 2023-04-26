Кристина Орбакайте тайно скупала дома в США: Звезды, которые давно устроились в Америке, а зарабатывают в России

Орбакайте накупила недвижимости в США. Говорят, что ее мать Алла Пугачева помогала дочке купить заграничное жилье, но семья скрывает все дорогие приобретения квартир и домов.

После начала СВО небольшая часть «творческой интеллигенции» отъехала за границу. Они зарабатывали миллионы на Родине, отправляя средства на счета в зарубежные банки. Теперь упражняются в русофобских высказываниях, чтобы не потерять сбережения и заработать на сытую жизнь. Но есть знаменитости, кто уже давно живет «на две страны». Рассказываем о тех известных соотечественниках, кто несколько лет назад обзавелся жильем в США, а успешную карьеру или бизнес продолжает на Родине.

Валерий Тодоровский

Пости 15 лет назад продюсер, режиссер Валерий Тодоровский купил дом в Лос-Анджелесе. Валерий Петрович так говорит об американской жизни: «Вышел фильм «Стиляги» и очень хорошо пошел сначала в Америке, было множество кинофестивалей. В России вскоре в 2008 году случился кризис – в кино все встало». Тодоровский тогда и попробовал работать в Америке: «Но в США все оказалось сложнее. Я как художник не понимал, как все там делать. Было несколько случаев, когда было близко к чему-то... Но и активная жизнь у меня сохранялась в Москве, где у меня всегда была студия. Это все невозможно совмещать. Когда я уехал снимать фильм «Оттепель», а через год вернулся, то в Лос-Анджелесе меня все подзабыли…»

Тодоровский работал на Родине, а зимовать чаще улетал в Лос-Анджелес. Также строила график и его жена актриса Евгения Брик. Пока Валерий снимал, а Евгения снималась – их дочь школьница Зоя Тодоровская была в Лос-Анджелесе под присмотром бабушки, мамы Брик. Год назад 40-летняя Евгения Брик умерла после борьбы с неизлечимой болезнью. За пару лет до трагедии актриса рассказывала нам о том, как они с Валерием устроили жизнь на 2 страны: «Некоторые семьи часто ездят в отпуск. Мы с Валерой все время работаем, поэтому наша отдушина - приехать в Лос-Анджелес. Мужу вдали от бешеного московского ритма комфортно писать сценарии. В Лос-Анджелесе нам в удовольствие гулять, сидеть вечером у океана…» Преимущества такого проживания - рядом океан, всегда хорошая погода.

Валерий Тодоровский у своего дома в Лос-Анджелесе с женой Евгенией Брик, ее мамой Галиной и дочерью Зоей. Девочка уговорила всю семью отмечать Хэллоуин. Ноябрь 2021 год.

Сейчас Зое Тодоровской 13 лет, папа и бабушка не стали менять привычный с бытовой точки зрения образ жизни Зои – она посещает ту же школу в Лос-Анджелесе, что и раньше. В двухэтажном доме Тодоровский живет с дочерью и тещей. Валерий Петрович продюсирует фильмы «на удаленке», его киностудия продолжает работать в Москве. Недавно вышел продюсерский проект Тодоровского – сериал «Актрисы» (режиссер Ф. Бондарчук). Также продюсерская компания Тодоровского «Мармот-фильм» завершает работу над сериалом «Кеша» (режиссер К. Богомолов).

Александр Цекало

В Лос-Анджелесе четвертый год живет еще один производитель российских сериалов. 62-летнего Александра Цекало можно увидеть на местном пляже на занятиях йогой под руководством 31-летней жены Дарины Эрвин. Модель давно жила в Америке, а когда вышла замуж за Цекало, он тоже перебрался к океану и купил дом в престижном районе. До пандемии Александр иногда прилетал, теперь продюсирует «на удаленке». В России работает его продюсерская компания «Среда» - производитель телепрограмм, а также сериалов для платформ, телеканалов. Вот только несколько из проектов «Среды»: сериалы «Метод», «Гоголь», «Триггер», «Мажор», «Секреты семейной жизни», «Заступники», «Нулевой пациент». Выручка компании за последний отчетный год (2021) – 2,4 млрд. руб; прибыль – 383 млн. руб. Учитывая, что у Цекало доля в уставном капитале «Среды» - 60%, то на красивую жизнь с молодой женой хватает. Александр Цекало – основатель и генеральный продюсер компании: топ-менеджер грамотно организовал бизнес, который работает и без его присутствия. В 2023 году «Среда» заключила договор об эксклюзивном производстве сериалов для одного из крупнейших онлайн кинотеатров. У «Среды» несколько дочерних компаний. Цекало говорит, что ряд сценариев для успешных проектов написал вместе с четвертой женой Дариной: «Это наша форма совмещения семейного счастья с тем, что называется «работа».

Цекало на пляжах Лос-Анджелеса с женой занимается йогой, а потом на пару с Дариной пишет сценарии сериалов.

Кристина Орбакайте

Певица Орбакайте больше 10 лет жила между Россией и США. Ее муж Михаил и 11-летняя дочь Клавдия – граждане Америки чаще живут в Нью-Йорке, так как девочка посещает там школу. Раньше они проводили много времени в Майами. Орбакайте всегда много работала в России: напела на элитное жилье и в Нью-Йорке, и в Майами.

В Нью-Йорке Орбакайте 10 лет назад купила дом на Манхэттене за $10,5 млн долларов, сейчас он стоит уже 20 миллионов. Сделку оформили на юрлицо, чтобы скрыть имя певицы. Оно всплыло, когда начался ремонт. Ремонтный проект стал доступен на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями, где указали имя собственника: Kristina Orbakaitе. Теперь даже на сервисах Google фото дома замазано. Семья тщательно скрывает покупку недвижимости за границей, потому ее может быть больше, чем известно. Не скрывала Орбакайте наличие апартаментов квартира в элитном комплексе Майами под названием «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Квартира площадью 285 кв м стоит около $2,5 млн.

51-летняя Кристина Орбакайте с февраля 2023 года проживает постоянно с мужем и дочерью в Нью-Йорке. До этого активно работала в России, навещая родных. Но отработав заранее расписанные в России гастроли, телесъемки, рекламные контракты сразу уехала к семье в США. Раньше она постоянно жила на две страны. Но на 2023 год у Орбакайте нет концертного графика по России. Зато Кристина готова летать к нам на частные концерты (закрытые): гонорар 2 млн. руб.