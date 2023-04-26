Рисовал мертвых детей и вдохновил создателя статуи Свободы: самый жестокий романтик Франции показывал изнанку людей и животных в прямом смысле

Эжен Делакруа, «Свобода, ведущая народ», фрагмент картины.

Одна из самых потрясших меня историй про Эжена Делакруа – про то, как он ходил в зоопарк при Ботаническом саде. Вернее, ЗАЧЕМ он туда ходил с приятелем, скульптором-анималистом Антуаном-Луи Барри.

С анималистом все понятно: его интерес к царству зверей естественен. Но художники во Франции предпочитали писать зверушек не с натуры, а уже со скульптур. Так вот, Делакруа мог бросить все, если становилось известно, что куплено новое животное. А если особь умерла, то это вообще было чуть ли не праздником. Сохранилась записка Эжена Делакруа, зовущего друга побыстрее появиться в зоопарке, поскольку «лев мертв». После смерти зверя было положено снимать шкуру. Для Барри это представляло интерес, поскольку нужно было изучать мускулатуру. Для Делакруа было необходимо, чтобы битвы зверей и сцены охоты выглядели естественными.

Автопортрет Делакруа, 1837 год.

И они такими выглядели. В особой жестокости хрупкого и невысокого Эжена начали обвинять с первых же полотен, где были и мертвые младенцы, и женщины, которым вот-вот перережут горло, и многолюдные бойни – что античные, что библейские. Он был болезненным, не любил детей, никогда не женился, хотя и обожал долго, до ранней смерти своей, одну баронессу. Про него ходили легенды, что он – внебрачный сын министра Талейрана, что он в детстве был невыносим, что хулиганские выходки несколько раз чуть не стали причиной гибели будущей гордости французского романтизма. Но главной картиной его жизни стала «Свобода, ведущая народ». О ней и поговорим.

Самое известное полотно Делакруа - "Свобода, ведущая народ".

Цвета, ведущие к гильотине

У этой картины три имени: «Свобода, ведущая народ», «Свобода на баррикадах» и, первоначальное: «28 июля, 1830». День мятежа, старт Июльской революции. Центр огромного полотна – Девушка с обнаженной грудью, размахивающая флагом, с оружием в руках и возглавляющая повстанцев. Следов реальной натурщицы для Свободы в истории нет. Предполагается, что профиль Марианны был написан с профиля Венеры Милосской. А потом уже этот профиль стал знаменит во всем мире – он вдохновил создателя статуи Свободы, он появлялся на многочисленных карикатурах и листовках во Вторую мировую войну…

Цветовая гамма картины – это триколор. Красный, белый, синий. До июльской революции король Карл Десятый ввел за триколор смертную казнь. А Делакруа, который признавался, что ничем не мог помочь стране, мог только работать в честь родины, написал огромное полотно (325 на 265 сантиметра) за три месяца. И все было выдержано в трех основных цветах, еще недавно ведущих к гильотине.

Марианна и Гаврош

Снизу, под баррикадами – погибшие. Самые разные, из разных лагерей. Есть даже мужчина без штанов. И это очень толстый намек на мародерство. Святых не было ни с одной стороны баррикад. Да и повстанцы сверху, рядом с Марианной, для историков представляют особенный интерес: у них сумки королевских солдат, захваченных явно не у пленных, ведь во время революций пленных берут редко. Один из персонажей рядом с Марианной – мальчик с двумя пистолетами. Многие считают, что он стал прототипом для Гавроша Виктора Гюго в «Отверженных».

Слишком много свободы

Картина была написана в 1830 году и попала на выставку в Салоне в 1831 году. А потом ее купило государство, и сразу спрятало. Слишком много свободы, к которой грудью в буквальном смысле проложена дорога. Целых 43 года холст не видели зрители, а потом он оказался в Лувре.

Государство в принципе не обижало художника, и монументальные заказы подкидывало регулярно, и Орден Почетного легиона вручило. Но Делакруа, несмотря на внешнюю успешность, очень не хватало здоровья. Началась инфекция горла, и в последние месяцы жизни художник мог есть только фрукты. Умер в августе 1863 года, в полном сознании приближения конца, который он так успешно оттягивал, не размениваясь на детей и семью, растрачивая страсть лишь во время работы над картинами.