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Звезды26 апреля 2023 14:26

Рисовал мертвых детей и вдохновил создателя статуи Свободы: самый жестокий романтик Франции показывал изнанку людей и животных в прямом смысле

225 лет назад, 26 апреля 1798 года, родился художник Эджен Делакруа
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Эжен Делакруа, «Свобода, ведущая народ», фрагмент картины.

Эжен Делакруа, «Свобода, ведущая народ», фрагмент картины.

Одна из самых потрясших меня историй про Эжена Делакруа – про то, как он ходил в зоопарк при Ботаническом саде. Вернее, ЗАЧЕМ он туда ходил с приятелем, скульптором-анималистом Антуаном-Луи Барри.

С анималистом все понятно: его интерес к царству зверей естественен. Но художники во Франции предпочитали писать зверушек не с натуры, а уже со скульптур. Так вот, Делакруа мог бросить все, если становилось известно, что куплено новое животное. А если особь умерла, то это вообще было чуть ли не праздником. Сохранилась записка Эжена Делакруа, зовущего друга побыстрее появиться в зоопарке, поскольку «лев мертв». После смерти зверя было положено снимать шкуру. Для Барри это представляло интерес, поскольку нужно было изучать мускулатуру. Для Делакруа было необходимо, чтобы битвы зверей и сцены охоты выглядели естественными.

Автопортрет Делакруа, 1837 год.

Автопортрет Делакруа, 1837 год.

И они такими выглядели. В особой жестокости хрупкого и невысокого Эжена начали обвинять с первых же полотен, где были и мертвые младенцы, и женщины, которым вот-вот перережут горло, и многолюдные бойни – что античные, что библейские. Он был болезненным, не любил детей, никогда не женился, хотя и обожал долго, до ранней смерти своей, одну баронессу. Про него ходили легенды, что он – внебрачный сын министра Талейрана, что он в детстве был невыносим, что хулиганские выходки несколько раз чуть не стали причиной гибели будущей гордости французского романтизма. Но главной картиной его жизни стала «Свобода, ведущая народ». О ней и поговорим.

Самое известное полотно Делакруа - "Свобода, ведущая народ".

Самое известное полотно Делакруа - "Свобода, ведущая народ".

Цвета, ведущие к гильотине

У этой картины три имени: «Свобода, ведущая народ», «Свобода на баррикадах» и, первоначальное: «28 июля, 1830». День мятежа, старт Июльской революции. Центр огромного полотна – Девушка с обнаженной грудью, размахивающая флагом, с оружием в руках и возглавляющая повстанцев. Следов реальной натурщицы для Свободы в истории нет. Предполагается, что профиль Марианны был написан с профиля Венеры Милосской. А потом уже этот профиль стал знаменит во всем мире – он вдохновил создателя статуи Свободы, он появлялся на многочисленных карикатурах и листовках во Вторую мировую войну…

Цветовая гамма картины – это триколор. Красный, белый, синий. До июльской революции король Карл Десятый ввел за триколор смертную казнь. А Делакруа, который признавался, что ничем не мог помочь стране, мог только работать в честь родины, написал огромное полотно (325 на 265 сантиметра) за три месяца. И все было выдержано в трех основных цветах, еще недавно ведущих к гильотине.

Марианна и Гаврош

Снизу, под баррикадами – погибшие. Самые разные, из разных лагерей. Есть даже мужчина без штанов. И это очень толстый намек на мародерство. Святых не было ни с одной стороны баррикад. Да и повстанцы сверху, рядом с Марианной, для историков представляют особенный интерес: у них сумки королевских солдат, захваченных явно не у пленных, ведь во время революций пленных берут редко. Один из персонажей рядом с Марианной – мальчик с двумя пистолетами. Многие считают, что он стал прототипом для Гавроша Виктора Гюго в «Отверженных».

Слишком много свободы

Картина была написана в 1830 году и попала на выставку в Салоне в 1831 году. А потом ее купило государство, и сразу спрятало. Слишком много свободы, к которой грудью в буквальном смысле проложена дорога. Целых 43 года холст не видели зрители, а потом он оказался в Лувре.

Государство в принципе не обижало художника, и монументальные заказы подкидывало регулярно, и Орден Почетного легиона вручило. Но Делакруа, несмотря на внешнюю успешность, очень не хватало здоровья. Началась инфекция горла, и в последние месяцы жизни художник мог есть только фрукты. Умер в августе 1863 года, в полном сознании приближения конца, который он так успешно оттягивал, не размениваясь на детей и семью, растрачивая страсть лишь во время работы над картинами.

КультураКАРТИНА ДНЯ