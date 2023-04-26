Звезда «Джокера» Хоакин Феникс обратился к зрителям с важной просьбой перед премьерой

Фото: Кадр из фильма

Во-первых, наркотики — несовместимое с жизнью зло! Каждый здравый человек это понимает и пропагандирует. А, во-вторых, мир искусства зачастую основывается на расширении границ допустимого — в том числе сознания. Именно поэтому звезда фильма «Джокер» Хоакин Феникс был вынужден предостеречь особенно смелых зрителей от просмотра его новой картины в состоянии измененного сознания.

Фото: Кадр из фильма

Голливудский актер буквально во время интервью к премьере фильма «Все страхи Бо» сделал официальное обращение к аудитории.

Фото: Кадр из фильма

— Кто-то из колледжа сказал мне, что некие друзья оттуда завели студенческую беседу о том, что хотят принять вызов, употребив [галлюционогенные] грибы и сходив посмотреть этот фильм, — сказал актер. — Я просто хочу сделать публичное объявление и сказать, чтобы никто не принимал грибы перед просмотром этого чертового фильма!

«Все страхи Бо» — картина, которая 4 мая выходит в прокат в России. Это комедийный ужастик про фобии, которые зачастую становятся топливом для жизни человека. Главный герой, 50-летний обезумевший девственник Бо Вассерман, который вырос под гнетом гиперопеки неадекватной мамаши и теперь больше всего боится...жить.

Фото: Кадр из фильма

Трехчасовое действо, как интеллигентно предостерегает Феникс, может «вывести из зоны комфорта». А если точнее — то запросто может вынудить обратиться к психотерапевту. Именно поэтому актер посоветовал особенно креативным зрителям не «усиливать» впечатления от просмотра псилоцибиновыми грибами. Новый фильм Хоакина — своего рода переложение небезызвестной комедии «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» на модную нынче почву психотравмы. Бо тоже отправляется в специфическое путешествие после (спойлер!) смерти матери — на ее похороны — и каждый новый шаг на пути к могиле (взрослению и очищению) становится чудовищным испытанием. Три часа концентрированного сюрреализма в стилистике картин Чарли Кауфмана и Паноса Косматоса, сдобренного чернющим юмором и философским абсурдизмом. Жизнь каждого из нас, как у Бо, и так граничит с безумием (или наоборот) — и именно поэтому Феникс, продолжая традицию «Джокера», где гимн психотравме довел до «Оскара», — предостерегает публику от «усилителей вкуса».

Фото: Кадр из фильма

— Если вы все же решите сделать это [отобедать «волшебными грибами» перед премьерой], снимите себя на видео, — посоветовал Феникс, но потом вернулся к реальности. — Но лучше не делайте этого!!!