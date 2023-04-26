Мошенники стали использовать сайты отзывов VC и Banki.ru, чтобы обманывать клиентов банков

Мошенники изобрели новую схему обмана, с помощью которой они пытаются ввести в заблуждение сотрудников банков и украсть деньги со счетов. Для этого злоумышленники используют фейковые отзывы на крупных отраслевых сайтахVC.ru и Banki.ru, которые потребители обычно используют для отзывов о компаниях . В своих сообщениях похитители давят на жалость, используют оскорбления и угрозы, чтобы заставить сотрудников банков провести операции, которые ранее служба безопасности заблокировала как подозрительные .

О новой схеме обмана, в рамках которой мошенники пытались украсть миллионы рублей клиентов, сообщили в Центре экосистемной безопасности «Тинькофф». Там также отметили, что мошенники впервые применяют методы социальной инженерии не только к клиентам банков, но и к сотрудникам.

«Сначала мошенники с помощью методов социальной инженерии убеждают клиентов банка перевести им свои деньги. Однако такие денежные переводы имеют особые признаки, по которым служба фрод-мониторинга их выявляет и блокирует для проверки легитимности транзакции. В результате злоумышленники не могут получить деньги», - объяснили в «Тинькофф» агентству «ТАСС».

Чтобы заставить службу безопасности разрешить заблокированную операцию, мошенники пишут фейковые сообщения от имени разгневанных клиентов, и публикуют их на сайтах отзывов о качестве банковских услуг. Они используют лазейки в модерации сайтов, позволяющие публиковать обращения без проверки личности автора. В своих постах злоумышленники ругают сотрудников банка, просят разобраться в ситуации и как можно скорее разблокировать операцию, чтобы в итоге украсть деньги. Для проверки служба безопасности банка связывалась с реальными клиентами, которые подтверждали, что не публиковали отзывы на сайтах, и в тексте описывается выдуманная история. После этого мошенническая транзакция отменялась, и деньги оставались на счете.

«Мошенники публикуют посты на VC.ru и Banki.ru от лица самих клиентов, а также убеждают писать отзывы и самих клиентов», - сообщили в «Тинькофф».

Бывают случаи, когда мошенники даже убеждают клиентов оставлять отзывы и от своего имени. Находясь под психологическим давлением, они описывают вымышленные ситуации, чтобы ускорить разблокировку средств по наводке злоумышленников. По данным Тинькофф Защиты, с начала весны сотрудники помогли десяткам людей спасти свои средства, которые мошенники пытались таким способом вывести со счетов. За последнее время было выявлено около 15 отзывов, написанных как самими злоумышленниками, так и обманутыми клиентами. Служба безопасности банка заблокировала операции и предотвратила вывод со счетов более 3 миллионов рублей.

Сотрудники «Тинькофф» советуют клиентам не доверять звонкам мошенников, обещающим быстрое обогащение или угрожающим утечкой личных данных, и просто класть трубку. Если злоумышленники представляются сотрудниками «Тинькофф» или Центробанка – лучше перезвонить в эти организации по официальным номерам и проверить, действительно ли оттуда поступил звонок. И главное – никому не сообщать личную платежную информацию, особенно трехзначный код, написанный на обратной стороне карты, кодовое слово, а также коды из СМС и пуш-уведомлений.