Клещи изголодались после зимы: как защититься от кровососов на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как защититься от нападения клещей этой весной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна этого года пришла к нам с большим количеством клещей, потому что зима была теплой и снежной, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

- Сезон клещей наступил, они сегодня живо и активно нападают, они голодны после зимы, - сказала Анна Попова.

Пока количество обратившихся с укусами клещей не превышает показателей за другие годы, однако клещи могут нести в себе от 7 до 10 различных вирусов, которые при попадании в организм человека способны вызвать тяжелые заболевания, в том числе такие, как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма и целый ряд других, напомнила Анна Попова.

- Главное – не допустить, чтобы клещ напал, - сказала руководитель ведомства. – Мы должны защититься, это не сложно.

Защититься от клещей на майские праздники и не только поможет:

- закрытая одежда при выходе на природу, такая, которая не позволяет клещу пробраться к телу;

- важно покрывать голову;

- использовать репелленты, вещества, которые клеща отпугивают.

Среди неочевидных путей нападения клещей на человека руководитель Роспотребнадзора назвала то, что они могут падать с деревьев.

- Поэтому, придя домой, даже если у вас все было правильно и вы абсолютно уверены, все-таки, проведите самоосмотр своего тела, нет ли там чего-то лишнего, или взаимный осмотр, что всегда более эффективно, - сказала Анна Попова. – Если же, вдруг, что-то произошло, лучший вариант – это травмпункт. Но точно, нельзя самому немедленно наказывать «обидчика». Его нужно отнести в лабораторию.

Лабораторные исследования покажут, инфицирован клещ или нет. Если тесты будут положительными, то укушенному клещом человеку назначат профилактическое лечение. Не упустить время очень важно.

В регионах, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, заразиться этой инфекцией можно не только от клещей, но есть вероятность получить вирус с выпитым некипяченым козьим молоком, напомнила Анна Попова:

- Такие случаи, к сожалению, фиксируются каждый год, несмотря на все наши просьбы и обращения. Не рискуйте, прокипятите козье молоко и все, после этого оно не теряет свои свойства, а становится безопасным.

Для здоровых и радостных майских праздников Анна Попова порекомендовала в центрах уличной торговли обращать внимание на то, что вы покупаете из еды, насколько это свежие продукты, насколько они подходящие по цвету, виду и запаху.

- Не рискуйте, все бывает в этой жизни, старайтесь есть пищу, термически обработанную. Желательно, чтобы вы видели, как это происходит. Воду употреблять только бутилированную и желательно, чтобы вы сами или при вас эту бутылочку открыли. Ну и руки мойте, - сказала Анна Попова.