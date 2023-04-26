Артист Андрей Леонов подарил защитникам Донбасса личный грузовик

Андрей Леонов и его подарок. Фото пресс-службы театра

На днях народный артист РФ, ведущий актер «Ленкома» Андрей Леонов и директор театра Марк Варшавер передали среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости в санитарно-медицинскую службу в зоне СВО. Эта машина на протяжении 40 лет принадлежала Андрею Леонову, теперь она послужит российской армии.

- Я поддержал идею Андрея подарить свой грузовик тем, кто в нем сейчас больше нуждается, - рассказал «КП» директор театра Марк Варшавер. – Машина 80-го года. Это был уже старенький автомобиль, который отремонтировали по моей просьбе. Надеюсь, что Андрей Леонов сядет за руль и сам поедет в Донбасс, чтобы лично передать ключи медчасти в Донецке. Этот грузовик там пригодится.

Бесплатно восстановили ГАЗ-66 ребята из общественно-молодежной патриотической организации «Наследие».

Они покрасили машину. Теперь грузовик на ходу, в рабочем состоянии. Когда много лет назад Андрей Леонов служил в армии, он возил командира части на «уазике». Вернулся на гражданку и купил себе такой же. Потом у него появился «ГАЗ-66», который сегодня он решил передать в Донбасс.

- Я надеюсь, что эта машина поможет всем, кто обеспечивает наша победу. Она предназначена именно для санитарно-медицинских целей и, дай бог, принесет добро и пользу, - сказал Андрей Леонов.

Автомобиль повышенной проходимости отправится в Донбасс не пустой, а забитой до краев гуманитарной помощью - провизией, бинтами, жгутами...

Эта очередная благотворительная акция, которую проводит «Ленком» в рамках поддержки наших военнослужащих, выполняющих задачи СВО на передовой и проходящих лечение в госпиталях.

Несколько раз ведущие артисты труппы приезжали со спектаклями в подмосковный госпиталь им. Вишневского к раненым солдатам.

Актеры Антон Шагин и Андрей Сколов регулярно ездят в Донецк с благотворительными концертами, музыкально-поэтическими программами. Шагин читает там свои стихи, некоторые посвящены событиям на Украине.