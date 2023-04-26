«Энергетика является для России стратегической отраслью»: Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак на Просветительском марафоне Знание.Первые в Москве

Александр Новак. Фото предоставлено Российским обществом Знание

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак лично пообщался с участниками федерального Просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание». Темой беседы с молодежью стала новая стратегия России в сфере энергетической безопасности.

Вот уже более 10 лет сфера ответственности Александра Новака — энергетическая система страны, ее положение на мировом энергетическом рынке и все, что связано с этими вопросами. В своем выступлении на тему «Геополитика в энергетике: новая стратегия России в сфере энергетической безопасности» он отметил исключительное положение энергетической отрасли в России.

«Энергетика является для нашей страны стратегической отраслью. Фактически это отрасль, от которой зависит работа других отраслей, жизнеобеспечение нашего населения. Можно сказать, что от состояния энергетики зависит состояние всей экономики. Почему? Потому что 17 % ВВП нашей страны формирует именно энергетическая отрасль. 65 % российского экспорта — это энергетика», — подчеркнул спикер.

Александр Новак рассказал о вызовах, с которыми сталкивается российская энергетическая отрасль в последние годы. Среди них переход от традиционной энергетики к возобновляемым источникам энергии, резкое падение спроса на энергоносители в период пандемии, вмешательство недружественных стран в рыночные механизмы, в том числе беспрецедентный шаг коллективного Запада по введению потолка цен на нефть. Он отметил, что это привело к глобальным изменениям, но в итоге России удалось наладить новые логистические цепочки и сместить вектор с европейских рынков в сторону Индии, Китая и Латинской Америки.

В беседе с участниками марафона Александр Новак затронул тему технологического суверенитета в энергетике. «Я считаю, что достижение технологического суверенитета — первостепенная стратегическая задача, потому что, не имея собственных критически важных технологий, невозможно обеспечить решение задач, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом. С 2014 года мы провели большую работу в этом направлении. Например, если раньше мы были зависимы от катализаторов при производстве бензина, то сегодня уже производим их сами. Есть свои разработки в области добычи трудноизвлекаемых залежей, наклонного бурения. Очень хорошо продвинулись в производстве сжиженного природного газа. Два года назад компания «НОВАТЭК» запустила первый такой завод на российских технологиях», — рассказал спикер.

Отвечая на вопрос о профессиях, которые будут востребованы в энергетическом секторе в ближайшие десятилетия, Александр Новак отметил, что профессия инженера не потеряет актуальности, но изменится: кроме технических знаний специалистам понадобится умение работать с технологиями искусственного интеллекта. Уже сейчас цифровые технологии помогают определять перспективные места для разработки месторождений нефти и газа и значительно повышают производительность отрасли.

Также среди спикеров третьего дня марафона в Москве: Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин, китайский журналист, поэт и переводчик, специалист в области кросс-культурной коммуникации, директор по России и странам СНГ Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA), почетный профессор Гонконгского университета и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Сунь Юэ и группа Uma2Rman.

Выступления лекторов Знание.Первые идут с 24 по 26 апреля одновременно во всех пяти студиях марафона: в Центральном Манеже в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего, ведь Россия сегодня — это страна стремительных изменений и ее будущее зависит от каждого из нас. Лекторы марафона — руководители крупных компаний, известные ученые, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, военнослужащие и военные корреспонденты, врачи, государственные деятели и многие другие профессионалы — показывают молодежи возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы ребята могли увидеть в этом потенциал для себя, выбрать то, что их больше всего интересует, активно двигаться вперед по пути самореализации, стать авторами своего будущего и будущего своей страны.

О просветительских марафонах

Первый Просветительский марафон состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». Следующий марафон был приурочен ко Дню знаний и проходил с 1 по 3 сентября 2021 года. Третий Просветительский марафон проходил с 17 по 19 мая 2022 года и был посвящен новым возможностям, которые открываются молодежи в разных сферах. С 31 августа по 2 сентября 2022 года состоялся четвертый марафон, и впервые к нему присоединились жители новых регионов.

Марафон «Новые горизонты» стал лауреатом первой Национальной премии интернет-контента в номинации «Просвещение и образование». Награда за победу вручена Российскому обществу «Знание» 2 июня 2022 года. Премия учреждена в 2021 году Институтом развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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