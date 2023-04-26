«Наташе стало лучше!»: Исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталью Власову выводят из комы

Певица Наталья Власова

Певица Наталья Власова, знаменитая своей нетленкой «Я у твоих ног», наконец-то пошла на поправку. По крайней мере врачи дают близким эстрадной дивы обнадеживающие прогнозы.

Напомним: ранее 44-летняя артистка упала в обморок на частном концерте. Певицу забрали в больницу с острой сердечной недостаточностью. Медикам пришлось вводить Власову в медикаментозную кому.

Затем последовала тяжелейшая операция на сердце, во время которой у певицы упало кровяное давление и отказали почки. Наталью экстренно подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно артистка не могла.

К счастью, сейчас медики дают семье Натальи Власовой надежду, что артистка в скором времени встанет на ноги. Да, реабилитация будет не такой быстрой, как хотелось бы, но главное - появилась положительная динамика.

- Наташе становится лучше, жизненные показатели приходят в норму. Сейчас врачи будут выводить ее из комы, отключать от аппарата ИВЛ. Плюс ко всему сегодня на консилиуме обсуждался вопрос о переводе Натальи из реанимации в кардиологическое отделение, - рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU директор Наталии Власовой Андрей Карпов.