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Политика26 апреля 2023 16:01

В офисе Зеленского признались в планируемых зверствах: "Имеем право уничтожать всё"

Политолог Коновалов уверен, что Подоляк пойдет под суд за слова об уничтожении новых регионов России
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Киев заранее пытается оправдать зверства, которые собирается учинить в ходе своего контрнаступления.

Киев заранее пытается оправдать зверства, которые собирается учинить в ходе своего контрнаступления.

Фото: REUTERS

Офис президента Украины уже окончательно перестал скрывать своих целей. Михаил Подоляк на голубом глазу выдал, что они имеют полное право сравнять с землей и Крым и все четыре новых российских региона.

«Юридически имеем право уничтожать всё, Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — заявил Подоляк.

Позиция Подоляка попадает под уголовное преследование, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Он забыл, что на этих территориях прошли референдумы.

- Люди, живущие там, проголосовали. Они – вместе с Россией. Это территория Российской Федерации. А он исходит из того, что якобы это украинская территория. Да даже если и так, это ли не беспринципность? «Будем уничтожать людей, потому что они от нас отказались, это неправильные люди». Эта позиция подпадает под уголовный суд.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Запада на руках все доказательства преступлений Украины против человечности, только там не существует настоящего независимого суда, чтобы хоть кого-то за это осудить, отмечает эксперт.

- Запад имеет очевидные доказательства, что творит руками ВСУ киевский нацистский режим: расстрелы пленных, убийство мирных жителей, ужасные преступления, обстрел Донбасса многолетних. Всё это не замечается. И теперь господин Подоляк еще добавляет вот это. Понятно, что как только он попадет в руки органов правосудия, он будет судим, и за это в том числе.

Киев заранее пытается оправдать зверства, которые собирается учинить в ходе своего контрнаступления. Именно за этим последние дни появляется все больше подобных заявлений.

- Никто не верит в возможность успеха. А вот то, что это может закончиться катастрофой, верят все больше и больше акторов на той стороне, - считает Иван Коновалов. - Так вот, Подоляк просто предвосхищает события, если это произойдет, что они пойдут на самые разные военные преступления, чтобы, как им кажется, поддержать это наступление. Очевидно, что он делает как раз с этой точки зрения.

На заявления советника офиса президента Украины уже отреагировали и в Госдуме. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» заявил, Подоляк должен отдавать себе отчет, какие последствия будут у такого заявления:

«Представители агонизирующего киевского режима как послушные последователи нацистской идеологии рассыпаются в очередных угрозах, сидя на обломках государственности страны, которую они погрузили в хаос. Облекая в словосочетание «юридически имеет право уничтожать» свои самонадеянные и преступные фантазии, Подоляк должен понимать, какие последствия ожидают его и всю ту неонацистскую свору, захлебывающуюся в негодовании от предчувствия своего краха, который не за горами и обязательно наступит», - заявил Белик.

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